英國貴族高中被爆「性侵文化」！女學生慘遭蹂躪、品頭論足

英國貴族學校拉蒂默高中近日被爆料擁有「性侵文化」，疑有女學生遭到特權階級的男同學毆打並被迫進行性行為，這些人還會大剌剌地在教室進行比較女孩的裸照、進行排名，老師卻忽略這些行為，連向學校投訴的父母也被忽略。（圖擷取自google地圖）

2021/03/13 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦西部漢默史密斯（Hammersmith）一所貴族學校拉蒂默高中（Latymer）近日被爆料擁有「性侵文化」，疑有女學生遭到特權階級的男同學毆打並被迫進行性行為，這些人還會大剌剌地在教室進行比較女孩的裸照、進行排名，老師卻忽略這些行為，連向學校投訴的父母也被忽略。

根據《每日郵報》報導，社交網站「每個人都被邀請」（Everyone's Invited）近日收到數百起涉及性虐待的匿名投訴，涉及英國一些頂級私校的學生，包括知名的伊頓公學和聖保羅男校，以及每年學費高達2萬英鎊（約78.2萬台幣）的拉蒂默高中。

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報導提到，拉蒂默高中的學生表示，學校有些「富有」、「白膚」的特權階級男孩是「掠奪者」，他們強迫女孩進行性行為，甚至在教室中大談性事，比較受害者的裸照、肆意評論，甚至根據臉、身高對受害者進行排名，受害學生指出，他們在上課時遭到欺侮，老師卻忽略這些行為，連向學校投訴的父母也被忽略。

報導指出，目前拉蒂默高中在公開聲明表示，「我們的學生和校友的福利對我們至關重要，我們非常重視成員的任何舉報或指控，所謂的性騷擾和虐待並未發生在校園中，這種行為完全不符合拉蒂默的價值觀，並且與我們尊重他人的精神背道而馳」，另外伊頓公學則表示「非常認真地」對待任何指控，將進行徹底調查並採取適當的紀律處分，聖保羅男校則譴責上述行為，並表示已將網站指控報告給地方議會小組。

拉蒂默高中在公開聲明表示，「我們的學生和校友的福利對我們至關重要，我們非常重視成員的任何舉報或指控，所謂的性騷擾和虐待並未發生在校園中，這種行為完全不符合拉蒂默的價值觀，並且與我們尊重他人的精神背道而馳」。（圖擷取自google地圖）

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