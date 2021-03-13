打臉習近平「脫貧奇蹟」 李克強洩：2億人靈活就業「壓力很大」

中共領導人習近平（左）宣稱中國近億農村貧困人口實現全部脫貧，不過國務院總理李克強（右）卻直指中國「靈活就業」正在興起，涉及兩億多人。（歐新社）

2021/03/13 08:19

〔即時新聞／綜合報導〕中共領導人習近平日前公開宣稱，中國近億農村貧困人口實現全部脫貧，創造了「人間奇蹟」，中國官媒也強力宣傳脫貧取得全面勝利，不過國務院總理李克強11日在全國人大會議閉幕上，直指中國「靈活就業」正在興起，涉及兩億多人，「靈活就業」普遍被視為「打零工」，李克強洩漏中國就業市場狀況，形同打臉習近平的脫貧說。

綜合外媒報導，本屆中國兩會前，中國官媒大肆宣傳「全面脫貧」，習近平更稱「脫貧創造人間奇蹟」，重提「打土豪、分田地」。

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不過在11日中共人大閉幕記者會上，李克強回應媒體發問時提到，「今年就業壓力仍然很大」，城鎮新增勞動力約1400萬人，其中高校畢業生909萬人，創歷史新高，還要保障退役軍人就業，並為2億7、8千萬農民工提供打工機會。他也說，現在中國的「靈活就業」正在興起，已經涉及到兩億多人。有的一人打幾份工很辛苦，所以我們應該給他社保補貼，提供基本的權益保障...。

李克強所說的「靈活就業」也引發網民熱議，有人認為「說得好聽是靈活就業，就是打零工」，也有人說意思就是沒有足夠多的企業提供固定工作。去年李克強也曾在中共兩會記者會上，提到中國有6億人口平均月收入僅約1千人民幣（約4200元台幣），當時就讓各界熱議打臉習近平的「2020全面脫貧」，讓習顏面無光。

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