懲罰中國！美眾議員提案 永久扣留欠中國的1兆美元債務

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）導致全球死傷慘重，美國眾議員馬斯特 （Brian Mast）為懲罰中國，擬提案立法讓政府永久扣留積欠中國的債務，金額高達1.063兆美元。（路透檔案照）

2021/03/12 00:52

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）導致全球死傷慘重，美國眾議員馬斯特 （Brian Mast）擬提案立法，讓美政府永久扣留積欠中國的債務以懲罰中國，金額高達1.063兆美元（約新台幣30兆元）。

馬斯特在推特宣布1項立法提案：「將使中國對完全缺乏透明度、和對新冠病毒的處理不當承擔責任！」

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根據《福斯新聞》（Fox News）報導，馬斯特的這項提案抨擊中共「積極進行隱瞞，目的是混淆並隱藏相關的公衛訊息」，這限制了病毒源頭識別工作，該提案也指出，武漢肺炎的爆發是中國「令人震驚的人權侵犯」舉動，包括箝制言論自由，並持續進行大內宣、大外宣。

提案指出，「美國和其他國家應永久扣留積欠中國的債務，其數額應等於新冠病毒的相關支出費用。」

馬斯特痛批中國在美國導致數十萬人死亡，毀滅數百萬份工作，對美方造成了無法言喻的經濟破壞，他說：「國會必須把美國放在首位，要求中國負責，逼他們把納稅人的錢還來。」

根據馬斯特辦公室的數據，截至2020年11月，美國政府未償還中國的債務總額為1.063兆（1.063 Trillion）美元（約新台幣30兆元）。

Today, I will be introducing legislation that will hold the People’s Republic of China accountable for their total lack of transparency and mishandling of the coronavirus! https://t.co/lAN4xCKAMy — Rep. Brian Mast （@RepBrianMast） March 11, 2021

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馬斯特在推特宣布1項立法提案，「將使中國對完全缺乏透明度、和對新冠病毒的處理不當承擔責任！」（路透檔案照）

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