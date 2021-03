懲罰中國！美眾議員提案 永久扣留欠中國的1兆美元債務

2021/03/12 00:52

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)導致全球死傷慘重,美國眾議員馬斯特 (Brian Mast)擬提案立法,讓美政府永久扣留積欠中國的債務以懲罰中國,金額高達1.063兆美元(約新台幣30兆元)。

馬斯特在推特宣布1項立法提案:「將使中國對完全缺乏透明度、和對新冠病毒的處理不當承擔責任!」

請繼續往下閱讀...

根據《福斯新聞》(Fox News)報導,馬斯特的這項提案抨擊中共「積極進行隱瞞,目的是混淆並隱藏相關的公衛訊息」,這限制了病毒源頭識別工作,該提案也指出,武漢肺炎的爆發是中國「令人震驚的人權侵犯」舉動,包括箝制言論自由,並持續進行大內宣、大外宣。

提案指出,「美國和其他國家應永久扣留積欠中國的債務,其數額應等於新冠病毒的相關支出費用。」

馬斯特痛批中國在美國導致數十萬人死亡,毀滅數百萬份工作,對美方造成了無法言喻的經濟破壞,他說:「國會必須把美國放在首位,要求中國負責,逼他們把納稅人的錢還來。」

根據馬斯特辦公室的數據,截至2020年11月,美國政府未償還中國的債務總額為1.063兆(1.063 Trillion)美元(約新台幣30兆元)。

Today, I will be introducing legislation that will hold the People’s Republic of China accountable for their total lack of transparency and mishandling of the coronavirus! https://t.co/lAN4xCKAMy