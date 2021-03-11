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    全球最大主權基金 清查涉新疆集中營資產

    土耳其維吾爾族人去年10月在伊斯坦堡抗議中國壓迫新疆維族人。（美聯社檔案照）

    土耳其維吾爾族人去年10月在伊斯坦堡抗議中國壓迫新疆維族人。（美聯社檔案照）

    2021/03/11 23:27

    〔編譯管淑平／綜合報導〕規模達1.3兆美元的全球最大主權基金挪威政府全球養老基金表示，將了解其投資標的是否使用與中國新疆拘留營問題有關連的維吾爾族和其他穆斯林的勞動人力。此舉將牽動該基金投資的約350億美元（約9715億台幣）中國企業股權。

    牽動對中企近兆元投資

    該基金道德委員會主委安德森（Johan H. Andresen）10日在該委員會預計發表年度報告前，接受訪問表示，該基金已經著手區分哪些公司曾經用了曾被關在這些新疆居留營的勞工，「我們擔心我們基金投資的一些公司，或許使用了這樣的勞力，這有可能是普遍存在的作法」。

    他說，若要就這方面做出建議，「會是今年上半年」。該委員會將把相關建議送交中央銀行董事會，由後者做出最終決策。挪威央行通常會依照該委員會的建議過濾投資標的，但是有時會以列入觀察名單的方式處理，而非立即剔除。

    挪威政府全球養老基金持有全球近萬家上市公司共1.5%的股權，其投資操作受到國會訂出的道德指引規範；國會禁止該基金投資生產核武、地雷或者菸草，以及侵犯人權的公司。

    根據「路透」1月的一份分析，該基金持有的中國公司股權規模約350億美元，包括在「中國電信」、「中國移動」、「小米」、「中國海洋石油」、「中國聯通（香港）」持股比例在0.2%到0.6%不等。

    美國指控中國對新疆維吾爾族和其他穆斯林少數族裔犯下「種族滅絕」罪行，多份報告也指控，遭監禁的維族人遭強迫勞動。中國一貫辯稱新疆沒有外界所指稱的「拘留營」、「集中營」，而是職業訓練中心。

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