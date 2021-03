揭露新疆再教育營關押百萬人 德學者遭中國提告

2021/03/10 09:29

〔即時新聞/綜合報導〕德國學者鄭國恩(Adrian Zenz)2019年的研究指出,新疆再教育營關押少數民族的規模可能達到100萬人,此番言論引發中國不滿,新疆部分企業及個人近期以「謠言使其蒙受名譽及經濟損失」為由,向鄭國恩提出訴訟。

中國《天山網》報導,新疆部分企業和民眾正在委託律師向鄭國恩提出訴訟。當地民眾稱,鄭國恩散佈強迫勞動等「涉疆謠言」致使他們的聲譽受損並遭受經濟損失,目前他們已向新疆地方法院提起民事訴訟申請,要求鄭國恩道歉、恢復名譽並賠償損失。

請繼續往下閱讀...

中國外交部發言人趙立堅對訴訟表示支持,他9日在例行記者會上稱,鄭國恩打著學術研究的旗號,不斷「炮製反華謠言」,尤其熱衷於炮製涉疆謠言,新疆不少企業和民眾都深受鄭國恩強迫勞動「謠言」所害,無故蒙受很大損失,此事反映出中國民眾法治意識和維權意識增強,「鄭國恩及其背後的邪惡反華勢力總有一天會受到良知的譴責和正義的清算!」

《德國之音》 報導,鄭國恩在2019年曾通過數據研究得出推論,新疆再教育營的關押規模可能達到100萬人,此後他的研究結果在西方成為輿論和一些國家政府批評中國人權政策的依據。鄭國恩還在去年6月底發表的報告中揭露新疆政府對維吾爾人及其他少數民族實施強制絕育、墮胎和限制生育,以達到控制非漢族人口的目的,此報告引發中國政府強烈不滿。

鄭國恩9日在推特上轉發自己的報導,他表示,「看來這起訴訟是精心準備的宣傳攻勢的一部分。」一些網友留言回應稱,這反映出鄭國恩的研究確實存在極大影響力;另一名網友寫道:「恭喜!你的著作如今獲得共產黨認證。」

Seems that the lawsuit threat is part of a well-prepared propaganda offensive. pic.twitter.com/i9m1icxVP3