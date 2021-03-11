總算說實話！中國駐港官員：港人愛國指愛黨國 非文化歷史中國

宋如安強調，港人「愛國」是指愛「黨國」。（翻攝自中國外交部官網）

2021/03/11 14:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕北京將在香港落實「愛國者治港」，但對於香港人，「愛國」的定義可能與中國大陸的人民有很大不同，他們愛的可能是中華民族悠久的歷史、文化和傳統，而不是特指的某種政治制度和某個政黨。不過中國外交部駐港特派員公署副特派員宋如安打破模糊空間，強調港人「愛國」，是指愛「中共領導的中華人民共和國」！

據法新社報導，媒體記者9日向宋如安提問：中國官方針對香港所說的「愛國」的含義，是否如同在中國大陸那樣，指的是忠於共產黨？

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宋如安回答說：「我們講愛國，並不是說愛一個文化的、歷史的中國，而是愛中國共產黨領導的現在的中華人民共和國。」他強調，「愛國者必須尊重中國共產黨」。

事實上，中國2019年日推出的新時代愛國主義教育綱要，就明白指出：愛國的本質就是愛黨，而且要用習思想來武裝全黨，要從娃娃抓起，要約束規範一切領域，要引導港澳台維護統一。

已移居台灣的香港時政評論人士桑普對《自由亞洲電台》表示，中共官方的說辭說穿了就是「愛國者必須愛黨」，北京這次修改香港的選舉制度，目的就是要迫使參與選舉的港人都要效忠中國共產黨，甚至要求公職人員宣誓效忠港府，其背後的意義是要求他們必須「對黨忠誠」。

英國維護香港人權的非政府組織香港監察（Hong Kong Watch）主席羅傑斯（Benedict Rogers）表示，香港泛民主派人士爭取的是香港人民的民主、自由和人權，中共要求泛民派人士對共產黨忠誠「是無恥的」，而且這種做法也破壞了中共政府在香港《基本法》及《中英聯合聲明》中作出的承諾。

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