深恐出事！美學者：習近平在位一天 絕不踏足中國

美國加州大學歷史學者華志堅指出，有鑑於中國目前的局勢，只要習近平（見圖）在位一天，他絕對不會去中國。（歐新社檔案照）

2021/03/10 18:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州大學歷史學者華志堅（Jeffrey Wasserstrom）接受《有線電視新聞網》（CNN）訪問時指出，有鑑於中國目前的局勢，只要習近平在位一天，他絕對不會去中國。

報導指出，華志堅幾十年來，每年前往中國數次，2018年甚至全年都待在中國，他並非將研究重點放在中國最敏感的台灣或西藏問題，而是發表許多中國學生運動的觀察文章，並與許多「讓中共感到不高興」的人接觸，華志堅也支持香港反送中，還曾為此發表過聲援文章。

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華志堅3年前就曾經想過申請中國簽證是否會被中方拒絕，但依目前的中國時局，他開始思索「一旦入境是否會遭受官方任意無限期拘留」，儘管他認為這個可能性「很小」，但只要發生後果將相當嚴重，被中方拘留可能多年無法與家人聯絡，甚至在外界不知情的狀況下受審，華志堅不願賭這種可能性。

華志堅並不孤單，CNN還訪問數十位學者、非政府組織（NGO）職員與媒體工作者，他們在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發前都有定期前往中國，現在就算防疫措施解除，他們也不願再踏足中國，原因在於害怕自身安全遭受中方迫害，且其中的商界人士指出，就算不在中國也得「謹言慎行」，避免中共不滿進而影響業務。

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