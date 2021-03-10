為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    深恐出事！美學者：習近平在位一天 絕不踏足中國

    美國加州大學歷史學者華志堅指出，有鑑於中國目前的局勢，只要習近平（見圖）在位一天，他絕對不會去中國。（歐新社檔案照）

    美國加州大學歷史學者華志堅指出，有鑑於中國目前的局勢，只要習近平（見圖）在位一天，他絕對不會去中國。（歐新社檔案照）

    2021/03/10 18:11

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州大學歷史學者華志堅（Jeffrey Wasserstrom）接受《有線電視新聞網》（CNN）訪問時指出，有鑑於中國目前的局勢，只要習近平在位一天，他絕對不會去中國。

    報導指出，華志堅幾十年來，每年前往中國數次，2018年甚至全年都待在中國，他並非將研究重點放在中國最敏感的台灣或西藏問題，而是發表許多中國學生運動的觀察文章，並與許多「讓中共感到不高興」的人接觸，華志堅也支持香港反送中，還曾為此發表過聲援文章。

    華志堅3年前就曾經想過申請中國簽證是否會被中方拒絕，但依目前的中國時局，他開始思索「一旦入境是否會遭受官方任意無限期拘留」，儘管他認為這個可能性「很小」，但只要發生後果將相當嚴重，被中方拘留可能多年無法與家人聯絡，甚至在外界不知情的狀況下受審，華志堅不願賭這種可能性。

    華志堅並不孤單，CNN還訪問數十位學者、非政府組織（NGO）職員與媒體工作者，他們在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發前都有定期前往中國，現在就算防疫措施解除，他們也不願再踏足中國，原因在於害怕自身安全遭受中方迫害，且其中的商界人士指出，就算不在中國也得「謹言慎行」，避免中共不滿進而影響業務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    香港首例！ 63歲男子施打中國「科興疫苗」後休克亡
    2021/03/02 22:57

    香港首例！ 63歲男子施打中國「科興疫苗」後休克亡
    批北京靠軍方隱匿疫情 博明：中國要求官員閉嘴、排擠疾控中心
    2021/02/22 06:12

    批北京靠軍方隱匿疫情 博明：中國要求官員閉嘴、排擠疾控中心

    林口媒體園區雙商圈【原昕吾境】
    港紀律部隊將可優先施打中製疫苗 李正皓酸港惡警現世報
    2021/02/19 16:29

    港紀律部隊將可優先施打中製疫苗 李正皓酸港惡警現世報
    陳時中說明攔截BNT疫苗真相！國台辦爆氣回應
    2021/02/18 18:20

    陳時中說明攔截BNT疫苗真相！國台辦爆氣回應

    超值！全國電子電視7折起限量快搶
    馬辦批造謠 王定宇：不敢聲援香港、圖博及新疆「被唾棄剛剛好而已」
    2021/02/14 12:55

    馬辦批造謠 王定宇：不敢聲援香港、圖博及新疆「被唾棄剛剛好而已」
    國際今日熱門
    牛津畢業律師也啃老！不爽富爸媽砍金援 提告要求養一輩子
    2021/03/09 20:49

    牛津畢業律師也啃老！不爽富爸媽砍金援 提告要求養一輩子

    武漢肺炎》亞洲疫苗接種牛步 《BBC》調查原因有3
    2021/03/09 19:51

    武漢肺炎》亞洲疫苗接種牛步 《BBC》調查原因有3

    性感女警轉行直播主 大玩角色扮演月賺590萬！
    2021/03/09 21:20

    性感女警轉行直播主 大玩角色扮演月賺590萬！

    俄特種部隊攻堅情色工作室！女優拍一半當場被捕
    2021/03/09 19:53

    俄特種部隊攻堅情色工作室！女優拍一半當場被捕 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播