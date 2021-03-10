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    中國「陽剛政協」抨擊偽娘、小鮮肉 自家網友酸爆了

    中國政協委員張樹華抨擊男子漢「偽娘化」和「追捧小鮮肉」的現象，失去男人陽剛之氣，中國網友對此砲轟「該代表也沒表現得很陽剛」。（圖取自中國中新社微博）

    中國政協委員張樹華抨擊男子漢「偽娘化」和「追捧小鮮肉」的現象，失去男人陽剛之氣，中國網友對此砲轟「該代表也沒表現得很陽剛」。（圖取自中國中新社微博）

    2021/03/10 20:04

    〔即時新聞／綜合報導〕中國召開兩會，該國第13屆全國政協4次會議現正舉行中，1名政協委員在接受官媒訪問時，抨擊近年影視作品出現男子漢「偽娘化」和「追捧小鮮肉」的現象，失去男人陽剛之氣，中國網友將他封為「陽剛政協」，大酸他「又man又陽剛」。

    根據中國官媒《中新社》報導，中國政協委員、中國社科院政治學研究所所長張樹華受訪時表示：「影視明星的公眾形象是1個時代的反映，也反映1個民族的精神氣質，這兩年，一些影視作品還有一些明星的公眾形象，都出現了把男子漢的形象『偽娘化』、『追捧小鮮肉』（的現象），都打扮得花枝招展。」

    張樹華認為，這種現象「失去了一個時代男人應該有的、積極向上的陽剛之氣，這對青少年的價值取向，和1個社會的風向產生不好的影響，中國新時代的青少年、男子漢，應該是健康、陽光、向上、具陽剛之氣的男人形象，所以說現在的影視作品和一些公眾明星『偽娘化』或者是『小鮮肉』的形象，我覺得應該警惕。」

    許多中國網友不滿自家政協委員的一番見解，紛紛在官媒報導下方留言區痛批「陽剛之氣應該是正義之氣，擔當之氣，責任之氣，而不是僅僅只是從外表上看」、「就說話這位瞅著也不陽剛啊？沒八塊腹肌，沒180cm以上別說自己陽剛」、「陽剛之氣能幹啥？紳士禮貌善良正義勇敢堅毅難道不比陽剛之氣強？」、「看到政協兩字，膝蓋都軟趴到地上的陽剛之人」、「這種委員感覺會給國家招來禍端」、「陽剛氣的垃圾劇誰要看」。

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