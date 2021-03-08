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    梅根哈利受訪爆王室的料 英美各界反應兩極

    英國哈利王子（左）與妻子梅根（左二）接受美國電視脫口秀主持人歐普拉專訪，社群和主流媒體上充斥著批評或支持他們的兩極回應。（路透資料照）

    英國哈利王子（左）與妻子梅根（左二）接受美國電視脫口秀主持人歐普拉專訪，社群和主流媒體上充斥著批評或支持他們的兩極回應。（路透資料照）

    2021/03/08 19:32

    〔中央社〕美國媒體今晚播出英國哈利王子與妻子梅根的專訪，這是兩人1年前卸下王室職責後首場重要電視訪問，社群和主流媒體上充斥著批評或支持他們的兩極回應。

    薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）哈利與梅根接受美國電視脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪，於美國洛杉磯時間7日傍晚5時（英國8日凌晨1時）在美國哥倫比亞廣播公司（CBS ）播出；英國獨立電視台（ITV）將在8日晚上播出。

    梅根受訪時透露曾有「不想活下去」的念頭，希望尋求幫助但遭拒絕。她還說身懷兒子亞契（Archie）時，王室內部有人討論寶寶的皮膚會有多黑；而且兒子因是有色人種，未獲王子頭銜。

    以下是路透社與法新社精選的社群及主流媒體回應：

    ● 美國網球好手小威廉絲（Serena Williams）

    「我無私的友人梅根馬克爾（Meghan Markle）帶著同理和憐憫之心過生活並以身作則。她每天教導我高尚的真正定義。她的話語描述了她經歷過的痛苦和刻薄。」

    ● 美國網壇傳奇金恩夫人（Billie Jean King）

    「梅根和哈利的訪問揭露梅根掙扎於心理健康問題。希望她的坦誠能助人們更勇於承認問題，提供更多幫助給需要的人。」

    ● 星艦迷航記（Star Trek）前演員喬治武井（George Takei）

    「或許他們該讓歐普拉當女王，然後到此為止。」

    ● 英國電視主持人皮爾斯摩根（Piers Morgan）

    「這場訪問可恥地徹底背叛了女王和王室。我早料到梅根馬克爾這一切卑鄙、毀滅性、自私自利的胡扯。但哈利竟讓她像這樣拆他家和君主制度的台，丟臉。」

    ● 「時人雜誌」（People）編輯陶勃（Michelle Tauber）

    「聽到一個王室成員說她有這麼強烈的危機感受，真的像經歷一場大地震。」

    ● 英國「每日郵報」（Daily Mail）頭版標題

    「梅根控訴王室種族歧視」

    ● 英國「每日鏡報」（Daily Mirror）頭版標題

    「他們問亞契的膚色會多黑」

    ● 美國保守派媒體Newsmax TV主持人凱利（Greg Kelly）

    「我不買單，不買單！梅根什麼都想要，搶錢王族。妳成功了歐普拉！大家都想看這個。」

    ● 美國已故民權鬥士馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr.）的么女伯妮絲．金恩（Bernice King）

    「王室身分無法抵禦種族歧視造成的破壞和絕望。」

    ● 前英國「太陽報」（Sun）記者伍頓（Dan Wootton）

    「毫無疑問，梅根剛剛已向王室宣戰，告訴歐普拉：『他們願意為了保護其他王室成員而扯謊。』」

    ● 美國作家瓊斯（Saeed Jones）

    「他們差點逼死這名女性。我很開心梅根和哈利帶著孩子火速脫身。」

    ● 美國脫口秀「觀點」（The View）客座共同主持人納瓦洛-卡德納斯（Ana Navarro-Cardenas）

    「自（1773年的）波士頓茶葉事件後，就沒有這麼多英國茶灑在美國了。（此處英國茶意為英國八卦，指聊八卦之意。）」

    ● 美國有線電視新聞網（CNN）政治記者菲力普（Abby D. Philip）

    「令人心碎。」

    ● 美國E! News記者派克（Nina Parker）

    「你們曉得黑人女性為什麼相信梅根嗎？因為我們確實知道微歧視是什麼樣子，還有它怎樣慢慢把妳逼瘋。」

    ● 美國非裔維權人士暨播客（Podcast）主持人康寧漢（Brittany Packnett Cunningham）

    「梅根和（她的妯娌）凱特（Kate）被差別對待，是現實中赤裸裸仇視黑人女性的例子，這同時提醒我們，如果他們能那樣對待一個公爵夫人，黑人女性『天天』都得面對這種事。」

    ● 英國主管兒童事務的首長福特（Vicky Ford）

    「我們的社會完全不容種族歧視。」

    ● 22歲非裔美國詩人高曼（Amanda Gorman）

    「梅根本來是新世代王權改革、新生、和解的最佳機會。他們不只是沒善待她的光芒─他們遺漏了它。」

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