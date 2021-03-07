駭人聽聞！法國22歲年輕女子地鐵車廂遭公然強暴

法國一名22歲年輕女子本月1日搭乘地鐵時，突然遭到一名男子強逼口交，最後更直接在車廂之內遭到強暴。法國地鐵示意圖。（法新社）

2021/03/07 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕法國一名22歲年輕女子本月1日搭乘地鐵時，突然遭到一名男子強逼口交，最後更直接在車廂之內遭到強暴。目前嫌犯已被逮捕，被鑑定精神狀態不正常，地鐵人員則指出，這樣的事情非常罕見。

綜合外媒報導，受害女子在當日凌晨0時10分坐上一輛開往聖但尼新庭市的列車，地鐵行近羅浮宮附近皇家宮-羅浮宮站（Palais Royal - Musée du Louvre）時，一名男子突然向她走來，對她毛手毛腳。

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報導指，受害女子當下將男子推開，沒想到卻引來男子暴力相向，強迫她幫忙口交，最後更跳到她身上對她性侵，直到一對乘客夫婦出手阻止，男子才在下一站下車逃離。警消獲報後，立刻趕到現場安撫女子情緒並將她送醫，也立刻透過監視器畫面追拿嫌犯，隔天就將他逮捕。

報導指出，該名25歲嫌犯是名慣犯，先前已經因暴力行為、性犯罪被逮11次。嫌犯被逮後，被送去進行精神狀況鑑定，結果認為他的狀態不適合被拘留，因此已被移送到精神科醫院，在離開後他將被起訴。

地鐵工作人員表示，在地鐵列車上發生強姦犯罪是非常罕見的。他指出，通常出現類似事件，是年輕女性在聚會後返家途中，可能因疲累、喝醉成為下手目標，但由於近期疫情產生的禁令，此現象正在減少。地鐵人員也呼籲，一旦乘客感到自身有危險，可撥打地鐵特設的緊急電話或報警處理。

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