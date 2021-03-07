不怕疫情？美佛州海灘出現大量比基尼女大生過春假

美國佛州羅德岱堡海擠滿了沒戴口罩的比基尼女大生過春假。（路透）

2021/03/07 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕不擔心武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情？美國佛州羅德岱堡海灘向來都是大學生春假狂歡的好去處，最近也擠滿了沒戴口罩的比基尼女大生、裸上身只穿海灘褲的男大生。

據《福斯新聞》報導，來自密西根州達文波特大學的大三生古梅尼（Jack Gumeinny）透露，他2年前就來過陽光明媚的佛州海灘，這次來看看在疫情影響下的狀況如何。古梅尼說，他並不擔心狂歡人潮缺乏社交距離，因為他們並不是高危人群。

請繼續往下閱讀...

佛羅里達大學傳染病研究所所長莫里斯（J. Glenn Morris Jr.）擔憂地表示，在擁擠的人群中，尤其是在酒吧內而且沒有口罩的顧客群，極有可能會感染武肺並將病毒帶回家鄉 。

羅德岱堡市長特蘭塔利斯（Dean Trantalis）對此指出，很多有關無視防疫規定的報導都被誇大了，那些通常都是隨機的個案，事實上大多數民眾都有遵守規則，而且海灘是露天環境，不會讓遊客陷入風險之中。

不過，當地居民麥考力（Chad McCoury）十分不安，直說「他們都沒有戴口罩，看起來就像是舞蹈轟趴，喔，天哪，我們才剛進入（春假）第一週，希望情況不會一直這樣下去。」

在更南邊的邁阿密海灘，據傳有更多人潮聚集，地方政府和許多商家都很高興看到遊客湧進。然而，約翰霍普金斯大學數據顯示，邁阿密所在的邁阿密-戴德郡截至6日上午有超過41.7萬人確診，感染率達全美各郡第4；羅德岱堡所在的布洛瓦郡則有近21萬人染疫，排名全美第15。

海灘上到處都是人潮。（路透）

大學生在海灘上做各種活動，甚至玩起啦啦隊陣行。（路透）

更南邊的邁阿密海灘也擠滿人潮。（彭博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法