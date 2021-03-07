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    巴拉圭防疫不力示威民眾要總統下台 總統反要所有部長辭職

    南美洲友邦巴拉圭因疫情嚴峻，大批民眾上街抗議，要求總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）下台負責，圖為巴拉圭首都亞松森5日抗議現場。（美聯社）

    南美洲友邦巴拉圭因疫情嚴峻，大批民眾上街抗議，要求總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）下台負責，圖為巴拉圭首都亞松森5日抗議現場。（美聯社）

    2021/03/07 12:22

    〔即時新聞／綜合報導〕我南美洲友邦巴拉圭因疫情嚴峻，大批民眾上街抗議，要求總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）下台負責，首都亞松森更在5日晚間爆發激烈衝突，根據外媒報導指出，當天至少有20人受傷，而阿布鐸6日亦緊急召集內閣要求所有部長下台，依最新消息，巴拉圭除衛生部長5日已辭職外，阿布鐸也撤換了教育與婦女事務部長及幕僚長。

    綜合外媒報導，巴拉圭迄今累計武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）感染人數為16萬6969人、3294人病歿，巴拉圭近幾週來新增確診持續上升，目前巴拉圭醫院體系幾乎崩潰，無法收治更多確診病患，而目前巴拉圭疫苗已接種人數也不到全國人口的0.1%，進度緩慢，致使5日晚間大批民眾，包含醫護與確診病患等一起走上首都及其他城市街頭進行抗議。

    外媒指出，抗議人士指控政府偷走數百萬資金，這些錢原本是要用來因應衛生緊急狀態，而當天亦有部分暴徒攻擊警方，儘管當局以催淚瓦斯、橡膠子彈回擊，但仍有不少商店遭到破壞，汽車遭縱火等，現場至少造成20人受傷，衝突發生後，亦有國外人權組織提出關切，指出巴拉圭當局恐出現過度使用武力情況。

    然而，在民怨四起、立法人士、政黨與醫護工作單位的壓力下，巴拉圭衛生部長馬索雷尼（Julio Mazzoleni）於5日下台，由原副部長接任。就在示威衝突隔天（6日），該國通訊部長布魯內蒂（Juan Manuel Brunetti）表示，「總統聽見了民意，因此召集全體內閣，要求部長們請辭」。

    布魯內蒂還表示，「我們希望民眾知道並理解，總統已經明確收到了他們的訊息」，稱阿布鐸對於「和平」示威者給予尊重，呼籲大家保持和平理性。

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    南美洲友邦巴拉圭因疫情嚴峻，大批民眾上街抗議，要求總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）下台負責，圖為巴拉圭首都亞松森5日抗議現場。（美聯社）

    南美洲友邦巴拉圭因疫情嚴峻，大批民眾上街抗議，要求總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）下台負責，圖為巴拉圭首都亞松森5日抗議現場。（美聯社）

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