我駐巴拉圭大使館第2例確診！ 接觸者採檢、即起遠距辦公

駐巴拉圭大使館在疫情爆發之初，於巴拉圭當地購買口罩援助巴國醫護人員。（取自駐巴拉圭大使館臉書專頁）

2020/12/21 17:51

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國駐巴拉圭大使館先前確診人員康復後，又有1人確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。外交部今天表示，該人員出現輕微感冒症狀，採檢後20日確診，已居家隔離、身體狀況穩定。駐館已安排接觸者採檢。

我駐巴拉圭大使館1名派訓人員12月5日確診武漢肺炎，外交部上週表示該員經過隔離後已經康復，再進行PCR採檢結果是陰性。但巴拉圭大使館再有1人出現輕微感冒症狀，經採檢於12月20日確診武漢肺炎。

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外交部說，該人員目前已居家隔離，身體狀況穩定。駐館並已安排與有接觸者接受檢測，並依照巴國防疫規定，相關人員即日起居家隔離及採取遠距辦公。

外交部並表示，為維護外館人員及公眾健康，駐館對辦公區域除例行定期消毒外，已立即再進行深度消毒，並提醒全體人員嚴格遵守防疫規範，全程佩戴口罩上班，並持續進行分樓層隔離辦公。此外，由於領務部門在不同樓層工作，目前維持現有服務，即改採預約辦理，領務櫃檯每週一、三、五開放收件。

外交部強調，大使館將持續注意當地疫情發展，在確保人員健康狀況無虞情況下，持續推動業務。外交部也與駐館保持密切聯繫，瞭解駐館員眷的健康狀況及採取必要的防護措施。

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