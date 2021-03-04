槓上佛奇！前美醫務總監籲延後接種第2劑 加大疫苗覆蓋率

川普政府時期醫務總監亞當斯將軍。（美聯社檔案照）

2021/03/04 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕川普（Donald Trump）政府時期的美國公衛最高指導官員、醫務總監亞當斯將軍（Jerome Adams），批評白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）堅持讓民眾接種2劑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的防疫政策，建議應適時讓民眾延後接種第2劑疫苗，以加大疫苗覆蓋率。

亞當斯2日在推特貼出佛奇2劑疫苗的防疫政策新聞，並表示，比起讓有限的人接種2劑疫苗，對病毒產生良好防護力；讓更多人只接種1劑疫苗，對病毒產生一定防護力更好。「每天有2000人染疫死亡，不是因為他們沒接種第2劑疫苗，而是因為他們沒法接種到第1劑疫苗」。

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亞當斯表示，延後接種第2劑疫苗，是為了加大疫苗覆蓋率。而數據顯示，與其讓一些人遲遲無法受到疫苗保護，延後接種第2劑疫苗所造成的傷害小上許多。

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Good protection for many （w/ 1 shot） is better than great protection for a few. 2000 people a day are dying because they can’t get a 1st #covid19 shot- not because they can’t get a 2nd...



One dose or two? Fauci says U.S. must stick with two-shot plan. https://t.co/V4iHwtOevV — Jerome Adams （@JeromeAdamsMD） March 2, 2021

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