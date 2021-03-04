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    槓上佛奇！前美醫務總監籲延後接種第2劑 加大疫苗覆蓋率

    川普政府時期醫務總監亞當斯將軍。（美聯社檔案照）

    川普政府時期醫務總監亞當斯將軍。（美聯社檔案照）

    2021/03/04 23:37

    〔即時新聞／綜合報導〕川普（Donald Trump）政府時期的美國公衛最高指導官員、醫務總監亞當斯將軍（Jerome Adams），批評白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）堅持讓民眾接種2劑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的防疫政策，建議應適時讓民眾延後接種第2劑疫苗，以加大疫苗覆蓋率。

    亞當斯2日在推特貼出佛奇2劑疫苗的防疫政策新聞，並表示，比起讓有限的人接種2劑疫苗，對病毒產生良好防護力；讓更多人只接種1劑疫苗，對病毒產生一定防護力更好。「每天有2000人染疫死亡，不是因為他們沒接種第2劑疫苗，而是因為他們沒法接種到第1劑疫苗」。

    亞當斯表示，延後接種第2劑疫苗，是為了加大疫苗覆蓋率。而數據顯示，與其讓一些人遲遲無法受到疫苗保護，延後接種第2劑疫苗所造成的傷害小上許多。

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