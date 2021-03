槓上佛奇！前美醫務總監籲延後接種第2劑 加大疫苗覆蓋率

2021/03/04 23:37

〔即時新聞/綜合報導〕川普(Donald Trump)政府時期的美國公衛最高指導官員、醫務總監亞當斯將軍(Jerome Adams),批評白宮首席防疫專家佛奇(Anthony Fauci)堅持讓民眾接種2劑武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫苗的防疫政策,建議應適時讓民眾延後接種第2劑疫苗,以加大疫苗覆蓋率。

亞當斯2日在推特貼出佛奇2劑疫苗的防疫政策新聞,並表示,比起讓有限的人接種2劑疫苗,對病毒產生良好防護力;讓更多人只接種1劑疫苗,對病毒產生一定防護力更好。「每天有2000人染疫死亡,不是因為他們沒接種第2劑疫苗,而是因為他們沒法接種到第1劑疫苗」。

亞當斯表示,延後接種第2劑疫苗,是為了加大疫苗覆蓋率。而數據顯示,與其讓一些人遲遲無法受到疫苗保護,延後接種第2劑疫苗所造成的傷害小上許多。

Good protection for many (w/ 1 shot) is better than great protection for a few. 2000 people a day are dying because they can’t get a 1st #covid19 shot- not because they can’t get a 2nd...



One dose or two? Fauci says U.S. must stick with two-shot plan. https://t.co/V4iHwtOevV