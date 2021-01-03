德國疫情加劇！ 全境武肺死亡逾半數發生在去年12月

德國截自目前為止有3萬3071人死於武漢肺炎，有超過半數都出自於去年12月。（路透）

2021/01/03 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情尚未停止，德國在去年12月的武肺病例死亡率更是自從疫情爆發以來最高的時期，去年12月的死亡人數比起11月爆增3倍，而德國截自目前為止的武肺死亡人數之中，有超過半數都出自於去年12月。

根據《德國之聲》報導，截至2020年底，德國共有3萬3071人死於武漢肺炎，而其中有1萬6718人在12月死亡，大幅超越11月的6155人。而德國的武漢肺炎死亡病例在過去幾個月來疾速增加，光是12月30日的單日死亡人數就高達1129人，和9月及10月的合計人數相當。

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另外，德國的確診人數也同樣激增，德國總理梅克爾在9月時曾警告，耶誕節期間的單日新增病例可能超過1.9萬人，結果德國光是在平安夜（24日）當天就有3萬2195人確診，而德國截至2020年底為止，確診人數已經來到171萬9737人。

德國政府原定在1月10日結束封鎖措施，而德國醫生工會馬爾堡聯盟（Marburger Bund）主席約翰娜（Susanne Johna）呼籲德國政府延長封鎖措施，約翰娜表示：「醫療系統迫切需要減輕負擔，如今只有延長社交接觸限制才能達到這一目標，否則我們無法控制住整個局面。」德國各州州長週二將針對是否加強防疫措施進行協商。

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