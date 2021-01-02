日本首都圈4知事聯合請命！政府將對嚴峻形勢發表聲明

首都圈的東京、琦玉縣、神奈川縣、千葉縣知事今日與經濟再生大臣西村康稔會面，希望政府再次發布「緊急事態宣言」。（美聯社）

2021/01/02 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）席捲日本，疫情持續升溫。首都圈的東京、琦玉縣、神奈川縣、千葉縣知事今日與經濟再生大臣西村康稔會面，希望政府再次發布「緊急事態宣言」，過程長達3小時以上。對此，西村康稔將對如今嚴峻的形勢發表聲明，對於是否發布緊急事態宣言，他認為該盡早成立小組委員會，與專家討論做出判斷。

根據《NHK》報導，東京都知事小池百合子、埼玉縣知事大野元裕、千葉縣知事森田健作及神奈川縣知事黑岩祐治，今日在日本時間下午3時30分與經濟再生大臣西村康稔會談3個小時以上，會中4知事都呼籲中央發布「緊急事態宣言」，立刻避免外出人潮，以防止疫情擴大。

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會後，小池百合子受訪時表示，希望能立刻禁止民眾不必要外出活動，徹底控制人流；大野元裕指出，新年假期外出人潮非比尋常，已經等不及了；森田健作表示，現在需要交流防疫策略和團結，討論每個細節，黑岩祐治則說，討論了3個多小時，現在國家、地方政府都有強烈危機感，討論中，政府也正在考慮發布緊急聲明，很高興看到有一個共同方向。

據報導，西村康稔同意東京目前已經是可以發表緊急狀態宣言的嚴峻狀況，他也認為該考慮對4地同時發出緊急事態宣言，但重要的是，必須先聽取專家意見，他認為，現在應該盡早成立小組委員會，就民眾測試、篩檢等＿細節與數據進行討論，讓小組委員會與專家做出判斷。

報導指，西村康稔將對目前嚴峻的疫情發表聲明，另外，西村康稔也指示4地知事，要求民眾晚間8點後避免非必要外出，餐館在8點後應關門，並於7點後停止供應酒精飲料。他也明確指示，要求公司企業徹底進行遠承辦公，以及對任何要舉行的活動進行嚴格要求，以避免感染擴大。

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