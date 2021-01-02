祈求疫情快走？一張照讓日本人哀嘆：看來疫情不會結束了

不少日本民眾在新年第一天前往神社參拜，祈求疫情趕快過去。圖為東京。（法新社）

2021/01/02 18:18

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）重創日本，各地確診情形屢創紀錄。對此，不少日本民眾在新年第一天前往神社參拜，祈求疫情趕快過去。不過，民眾群聚參拜，卻又可能造成感染風險，相關照片被轉至網路後，日本網友都崩潰大罵「腦子沒問題嗎？」、「我看疫情不會結束了」。

根據日本習俗，元旦最重要的活動就是去神社參拜，感謝神明讓過去一年平安度過，同時也祈求新的一年能夠平安順利。而在疫情越來越嚴重的時候，也特別祈求神明保佑。

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不過，大批民眾擠到神社參拜，也增加群聚感染風險。一名網友在論壇貼出一篇日媒報導，指1日清晨，大批戴著口罩的人跑到名古屋一處神社摩肩擦踵地參拜，讓當地警察不得不呼籲民眾保持距離。而其實不只在此，不少神社在新年第一天都湧入參拜民眾。

照片曝光後，日本網友紛紛痛罵「該發布緊急聲明了吧」、「日本一堆白癡，完全放棄思考」、「腦殘沒藥醫」、「我看疫情不會結束了」、「本末倒置」、「智能很低啊」、「愚蠢，真的好愚蠢」。

日本目前受到第三波疫情襲擊，東京日前更以單日超過1300人確診創下新高，另日人心驚；今日東京、崎玉縣、神奈川縣、千葉縣都呼籲中央政府再次發布緊急事態宣言，以限制外出人潮，防止疫情擴大。

推特轉貼日人群聚參拜照，網友罵翻

日本人元旦會去神社參拜，感謝神明讓過去一年平安度過，同時也祈求新的一年能夠平安順利。圖為東京。（法新社）

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