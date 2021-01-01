為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本重症患者716人創新高 東京神奈川疫情嚴峻

    圖為日本民眾1月1日戴上口罩到明治神宮參拜祈福。（路透）

    圖為日本民眾1月1日戴上口罩到明治神宮參拜祈福。（路透）

    2021/01/01 20:09

    〔中央社〕2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，日本境內重症患者數較昨天增加35人，總數716人創新高紀錄。東京都及鄰近的神奈川縣疫情嚴峻，也都為因應「緊急事態宣言」做好準備。

    日本放送協會（NHK）報導，日本政府厚生勞動省表示，日本境內到今天為止的重症患者數716人，較昨天增加35人，創歷史新高。

    東京都今天新增783例確診病例，雖然較昨天減少許多，但也是週五的次高紀錄。東京都至今累計病例數6萬960例。

    昨天是日本除夕，東京都創下首度超過1000例的單日1337例新高紀錄，讓東京都政府不得不強烈呼籲，目前的疫情狀況非常嚴峻，民眾應在家裡安靜地度過新年假期，不要外出參加春酒或聚餐等活動。

    鄰近東京都的神奈川縣，今天新增470例確診病例，創週五新高紀錄，至今累計病例數2萬1732例，包括280例死亡病例。

    面對轄內疫情同樣嚴峻，神奈川縣知事黑岩祐治今天出面疾呼，「必須住院的患者無法住院的醫療崩潰已迫在眉睫」，民眾應徹底配合避免外出。

    黑岩說，希望大家盡量避免前往新年參拜，或是出門購買福袋，「拜託大家除了生活必須的外出行程外，都不要出門」。

    疫情持續擴大的話，中央政府有可能再度公布中央層級的「緊急事態宣言」，黑岩說，目前已開始檢討一旦中央公布後該如何因應；「要不要公布是中央政府的權責，但如果真的公布，有關籲請業者停業的範圍等，將基於去年經驗更加謹慎地進行檢討」。

    埼玉縣新增221例確診病例，至今累計病例數1萬4516例，包括211例死亡病例；愛知縣新增193例確診病例，至今累計病例數1萬6765例。

    兵庫縣新增128例確診病例，至今累計病例數1萬132例。冲繩縣新增48例確診病例，至今累計病例數5413例；駐冲繩美軍相關人士新增1例，至今累計病例數709例。

    北海道新增98例確診病例，至今累計病例數1萬3540例，包括456例死亡病例。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    菅義偉發表新年演說 強調今夏舉辦東奧決心
    2021/01/01 15:48

    菅義偉發表新年演說 強調今夏舉辦東奧決心
    日本各地武肺死亡率差異甚大 籲政府擴大宣傳防疫觀念
    2020/12/31 14:26

    日本各地武肺死亡率差異甚大 籲政府擴大宣傳防疫觀念

    大坪林站換屋熱 個案表現成交關鍵
    東京醫院床位吃緊！ 逾70位確診武肺長者無法住院治療
    2020/12/30 16:56

    東京醫院床位吃緊！ 逾70位確診武肺長者無法住院治療

    高大特區綠園道 透天別墅賞景好珍稀
    國際今日熱門
    譚德塞致辭「祝你新年健康」各國網友嗆：為何要當中國人
    2021/01/01 06:12

    譚德塞致辭「祝你新年健康」各國網友嗆：為何要當中國人 影片

    驚呆！2020中國十大醜陋建築出爐 奇葩飛天之吻還只排第三
    2021/01/01 10:30

    驚呆！2020中國十大醜陋建築出爐 奇葩飛天之吻還只排第三

    中英對照讀新聞》New Zealand votes to legalize euthanasia for terminally ill patients／紐西蘭表決通過絕症病患安樂死合法化
    2021/01/01 05:30

    中英對照讀新聞》New Zealand votes to legalize eutha…

    放出8天 黎智英又關回去
    2021/01/01 05:30

    放出8天 黎智英又關回去

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播