日本重症患者716人創新高 東京神奈川疫情嚴峻

圖為日本民眾1月1日戴上口罩到明治神宮參拜祈福。（路透）

2021/01/01 20:09

〔中央社〕2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，日本境內重症患者數較昨天增加35人，總數716人創新高紀錄。東京都及鄰近的神奈川縣疫情嚴峻，也都為因應「緊急事態宣言」做好準備。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府厚生勞動省表示，日本境內到今天為止的重症患者數716人，較昨天增加35人，創歷史新高。

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東京都今天新增783例確診病例，雖然較昨天減少許多，但也是週五的次高紀錄。東京都至今累計病例數6萬960例。

昨天是日本除夕，東京都創下首度超過1000例的單日1337例新高紀錄，讓東京都政府不得不強烈呼籲，目前的疫情狀況非常嚴峻，民眾應在家裡安靜地度過新年假期，不要外出參加春酒或聚餐等活動。

鄰近東京都的神奈川縣，今天新增470例確診病例，創週五新高紀錄，至今累計病例數2萬1732例，包括280例死亡病例。

面對轄內疫情同樣嚴峻，神奈川縣知事黑岩祐治今天出面疾呼，「必須住院的患者無法住院的醫療崩潰已迫在眉睫」，民眾應徹底配合避免外出。

黑岩說，希望大家盡量避免前往新年參拜，或是出門購買福袋，「拜託大家除了生活必須的外出行程外，都不要出門」。

疫情持續擴大的話，中央政府有可能再度公布中央層級的「緊急事態宣言」，黑岩說，目前已開始檢討一旦中央公布後該如何因應；「要不要公布是中央政府的權責，但如果真的公布，有關籲請業者停業的範圍等，將基於去年經驗更加謹慎地進行檢討」。

埼玉縣新增221例確診病例，至今累計病例數1萬4516例，包括211例死亡病例；愛知縣新增193例確診病例，至今累計病例數1萬6765例。

兵庫縣新增128例確診病例，至今累計病例數1萬132例。冲繩縣新增48例確診病例，至今累計病例數5413例；駐冲繩美軍相關人士新增1例，至今累計病例數709例。

北海道新增98例確診病例，至今累計病例數1萬3540例，包括456例死亡病例。

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