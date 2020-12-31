太平洋2島國先掰了2020！ 雪梨煙火照放沿海空蕩蕩超冷清...
〔即時新聞／綜合報導〕2020年終於進入尾聲，全球各國都準備擺脫遭武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）擾亂的過去一年，迎接2021年到來。
綜合外媒報導，位在國際換日線西邊的太平洋島國薩摩亞（Samoa）和吉里巴斯（Kiribati）是每年最先迎接新年的國家，2國已率先在台灣時間31日晚間6時邁入新年。儘管這些島國未遭疫情嚴重肆虐，但仍有邊境管制、宵禁和一些封鎖措施，使今年最後一天仍與往常有所不同。
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在薩摩亞首都阿皮亞（Apia）附近的Taumeasina渡假勝地，業者很高興可在不限制訪客人數的情況下開放，但為了防疫，「我們必須在11點後停止提供酒水」。
比台灣快5個小時的紐西蘭將在台灣時間晚間7時進入2021年，當地因疫情較緩和，民眾不需要透過螢幕觀看跨年煙火秀，當地幾個城市將在一些限制下舉辦新年慶祝活動。
澳洲則將在台灣時間晚間9時進入新的一年。雪梨和墨爾本因出現群聚感染，今年跨年活動大受影響，政府禁止民眾大規模聚會，呼籲民眾在家看電視跨年。
其中，雪梨知名的跨年煙火秀今年規模縮減至7分鐘，往常碼頭及沿海地區總是人山人海擠滿觀看煙火的群眾，但受到禁令影響，今晚卻空蕩蕩。