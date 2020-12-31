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    太平洋2島國先掰了2020！ 雪梨煙火照放沿海空蕩蕩超冷清...

    澳洲雪梨跨年通常碼頭及沿海地區總是人山人海擠滿觀看煙火的群眾，但受到禁令影響，今晚卻空蕩蕩。左為去年跨年，右為今年。（歐新社）

    澳洲雪梨跨年通常碼頭及沿海地區總是人山人海擠滿觀看煙火的群眾，但受到禁令影響，今晚卻空蕩蕩。左為去年跨年，右為今年。（歐新社）

    2020/12/31 18:51

    〔即時新聞／綜合報導〕2020年終於進入尾聲，全球各國都準備擺脫遭武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）擾亂的過去一年，迎接2021年到來。

    綜合外媒報導，位在國際換日線西邊的太平洋島國薩摩亞（Samoa）和吉里巴斯（Kiribati）是每年最先迎接新年的國家，2國已率先在台灣時間31日晚間6時邁入新年。儘管這些島國未遭疫情嚴重肆虐，但仍有邊境管制、宵禁和一些封鎖措施，使今年最後一天仍與往常有所不同。

    在薩摩亞首都阿皮亞（Apia）附近的Taumeasina渡假勝地，業者很高興可在不限制訪客人數的情況下開放，但為了防疫，「我們必須在11點後停止提供酒水」。

    比台灣快5個小時的紐西蘭將在台灣時間晚間7時進入2021年，當地因疫情較緩和，民眾不需要透過螢幕觀看跨年煙火秀，當地幾個城市將在一些限制下舉辦新年慶祝活動。

    澳洲則將在台灣時間晚間9時進入新的一年。雪梨和墨爾本因出現群聚感染，今年跨年活動大受影響，政府禁止民眾大規模聚會，呼籲民眾在家看電視跨年。

    其中，雪梨知名的跨年煙火秀今年規模縮減至7分鐘，往常碼頭及沿海地區總是人山人海擠滿觀看煙火的群眾，但受到禁令影響，今晚卻空蕩蕩。

    澳洲雪梨港灣大橋附近，警方駐守嚴防民眾闖入禁區。（歐新社）

    澳洲雪梨港灣大橋附近，警方駐守嚴防民眾闖入禁區。（歐新社）

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