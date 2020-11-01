美大選緬因州改採「優先選擇投票制」 開票恐耗兩週

緬因州第1國會選區本屆大選採行「優先選擇投票制」，由於開票程序複雜，有機會讓大選結果晚兩週出爐。圖為投完票的緬因州選民。（美聯社）

2020/11/01 23:59

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，美國許多選民採用郵寄投票，可能拖慢大選開票速度，而全美唯二採行分區投票的緬因州第1國會選區擁有2張選舉人票，本次大選也將成為全美第1個採行「優先選擇投票制」的州，由於開票程序複雜，也有機會讓大選結果晚兩週出爐。

美國總統大選採選舉人投票制，絕大多數的州都是採取「贏者全拿」，只要總統候選人在該州獲得多數票，就能贏得該州所有的選舉人票；不過，只有兩個州例外，緬因州就是其中之一。

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根據《華爾街日報》報導，「優先選擇投票制」要求選民在投票時為每個候選人圈選排名，首輪開票先採計選民圈選的第1名，若沒有任何候選人獲得逾50%的支持，將啟動製表程序，在淘汰不可能當選的候選人後，計算投給他們的選票上，排序第2的候選人，直到其中1名候選人獲得逾50%的票數。

「優先選擇投票制」能確保每張選票都不會「被浪費」，選民不會因為預測自己支持的候選人不可能當選，而遷就投給其他政黨候選人。

緬因州州務卿辦公室表示，假如一直沒有候選人以過半比例當選，開票程序可能會耗費兩星期。但根據無黨派民調分析師的最新模型，緬因州的投票結果不太可能左右本次大選的勝負。緬因州州務卿當普勒（Matthew Dunlap）則表示，開票兩週是極端的情況，但最後若真的走到這一步，緬因州也已做足準備。

緬因州第1國會選區擁有2張選舉人票，1992年以後，每屆總統大選皆支持民主黨籍候選人，本屆民調也是拜登遙遙領先。

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