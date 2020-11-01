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    川普愛荷華州民調領先拜登 共和黨參議員逆轉勝

    美國總統川普（左）愛荷華州民調領先民主黨籍總統候選人拜登（右）7個百分點。（法新社）

    美國總統川普（左）愛荷華州民調領先民主黨籍總統候選人拜登（右）7個百分點。（法新社）

    2020/11/01 22:47

    〔即時新聞／綜合報導〕美國大選進入倒數！最新民調顯示，美國總統川普（Donald Trump）、共和黨籍參議員恩斯特（Joni Ernst）在愛荷華州的支持度，雙雙領先民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）、民主黨籍參議員候選人格林菲爾德（Theresa Greenfield）。共和黨支持者普遍關心經濟議題。拜登支持者冀望他能消弭對立，格林菲爾德支持者則關切建康照護問題。

    福斯新聞報導，據民調公司「Des Moines Register/Mediacom」於10月26日至29日，訪調814位愛荷華州18歲以上並表示絕對會投票或已經投票的選民的結果，川普民調為48%，領先民調41%的拜登7個百分點。而今年9月，川普、拜登兩人支持度皆為47%。

    川普10月中曾到訪愛荷華州造勢，他曾針對種玉米的農民們說：「沒人會為愛荷華州做像我為愛荷華州做的事。」由於把玉米做成乙醇汽車燃料是愛荷華州經濟的驅動力，川普一併宣揚了自己保全乙醇（ethanol）的政績。川普預計今天會在競選途中到訪愛荷華州迪比克（Dubuque）。拜登上週五（10月27日）也前往愛荷華州造勢，傳遞給群眾的則是另一種訊息：他將不分黨派地為所有美國人民謀福利，沒有藍州、沒有紅州，只有美國。

    川普支持者認為，川普的經濟和稅務政策是讓他們下定決心的關鍵，拜登支持者則說民主黨吸引他們的是重塑美國之所以美好的能力。

    至於愛荷華州的參議員競選，民調顯示，現任共和黨籍參議員恩斯特的支持率46%，民主黨籍參議員候選人格林菲爾德支持率42%，與9月的民調相反，當時格林菲爾德支持率為45%，領先支持率42%的恩斯特3個百分點。這是今年恩斯特的民調首度領先對手。

    民調公司「Selzer & Company」總裁謝爾澤（J. Ann Selzer）表示，恩斯特在男性選民中越來越受歡迎，代表恩斯特支持川普的行為替她加了不少分，使川普的核心支持者朝她湧來，並且與川普的支持者相仿，恩斯特的支持者認為經濟是第一要務，格林菲爾德支持者則認為健康照護才是他們最關切的問題。

    民調顯示現任共和黨籍參議員恩斯特（見圖）在愛荷華州最新支持率46%。（法新社）

    民調顯示現任共和黨籍參議員恩斯特（見圖）在愛荷華州最新支持率46%。（法新社）

    民主黨籍參議員候選人格林菲爾德（見圖）在愛荷華州最新支持率42%。（法新社）

    民主黨籍參議員候選人格林菲爾德（見圖）在愛荷華州最新支持率42%。（法新社）

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