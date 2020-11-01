鐵口直斷！「民主研究所」民調：川普將326：212大勝拜登

英國週日快報委託智庫「民主研究所」所做的最新調查顯示，川普全國支持度為48％，領先拜登的47％，可能獲得326張選舉人票，大勝拜登的212票。（法新社）

2020/11/01 23:00

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國大選進入倒數計時，儘管多家主流民調均顯示民主黨候選人拜登領先現任總統川普，甚至在投票意向未定的搖擺州亦然，但英國「週日快報」（Sunday Express）委託智庫「民主研究所」（Democracy Institute）所做的最新民調顯示，川普全國支持度為48％，領先拜登的47％，推算可能獲得326張選舉人票，大勝拜登的212票。

調查顯示，川普在川普在佛羅里達、愛荷華、密西根、明尼蘇達、賓夕法尼亞和威斯康辛等關鍵搖擺州的支持率，領先拜登4個百分點，即49％比45％。據此推算，川普將可獲得326張選舉人票，取得壓倒性勝利，其震撼性將超越2016年擊敗民主黨候選人希拉蕊‧柯林頓。

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民主研究所於2006年曾成功預測英國脫離歐盟（EU）和2016年美國總統大選川普獲勝，是極少數預測川普會勝選的民調機構之一，據稱這是因為它只針對那些自認可能會去投票的選民、而非所有登記投票的選民，而且它還試圖發掘那些川普的隱性支持者，與其他大多數民調不同。

近8成川普支持者不向親友表明

民調顯示，也將近8成的川普支持者（79％）不會向朋友和家人承認自己支持川普。相較之下，只有21％的拜登支持者會不敢承認。

拜登次子杭特與中國和烏克蘭疑似官商勾結的醜聞被踢爆後，包括社群平台在內的主流媒體，被質疑刻意忽略這起可能影響拜登選情的新聞，但在被問到他們認為誰對拜登家族指控說出真相時，57％選擇爆料的商人鮑布林斯基。與此同時，52％受訪者認為拜登是腐敗政客，21％說不太可能投票給他，75％認為沒有區別。至於這些指控是否會對國家安全構成威脅時，54％認為會。

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