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    美加州超大型教會牧師：順應良心投給川普

    美國加州超大型教會第5代牧師強森（Bill Johnson）透露，他決定順應良心在11月3日投給川普。（法新社）

    美國加州超大型教會第5代牧師強森（Bill Johnson）透露，他決定順應良心在11月3日投給川普。（法新社）

    2020/11/01 15:44

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州雷丁伯特利教堂（Bethel Church），是非教派類型的超大型教會組織，第5代牧師強森（Bill Johnson）投書媒體，他表示自己將川普的政績與拜登做比較後，決定順應良心在11月3日投給川普。

    強森刊載在《基督郵報》郵報的文章指出，他在2016年大選後不久，旋即寫出1篇名為〈為什麼我投票支持川普〉的文章，當時自己就分享了川普和希拉蕊之間的政治道德比較。如今進入了2020年，部分媒體的敘事卻和當年一樣，聲稱川普充滿種族主義、厭女症和仇外心理。

    但強森強調，假如仔細觀察川普的政策和行為，完全不符合這些媒體為他所貼上的標籤，更何況在擔任總統4年後，川普無可否認地實現了或嘗試過實現2016年大部分的競選承諾。強森說，完成政見是當選官員的重要品質，因此當自己把川普和拜登放在一起比較時，他將依照良知投給川普。

    強森表示，他擁護思想的多樣性，從來沒有因為誰支持誰而羞辱他人，因為他的目標不是強迫大家投給哪個候選人，而是作為教會的領導者，讓每個基督徒都理解到參與公民義務的重要性。

    強森指出，「我們可以依照自己的心聲投票給學校董事會成員，讓他們成為孩子們課程的守門員；我們可以投票給公正且誠實的郡治安官、地方檢察官或法官，讓他們實現正義的大道；我們可以投票給州議員和國會議員，讓他們為自己的價值觀發聲；我們可以投票給自己所想要的總統，讓他來完成民眾對國家的願景。」

    強森說，在過去當中有數千萬名基督教徒沒有投票，大家經常聽到的藉口是「我只有1​​票，而我的票並不重要」，如此一來撒謊的惡魔就在教徒之間流竄。強森呼籲，所有教徒都必須透過投票分享自己的心聲，改變目前的政治文化，並勸告認識的朋友也站出來投下自己神聖的1票。

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