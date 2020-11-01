悲！ 美癌末病患提前投票後病逝 威州當局︰不予計算

美國大選正如火如荼地展開，威斯康辛州癌末病患開心地投下了人生第1張選票，但過沒幾天就因為撒手人寰，而她的選票按照威州制度將不予計算。圖為美國的郵寄投票箱。（美聯社）

2020/11/01 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國威斯康辛州20歲女子普弗霍夫（Amber Pflughoeft），從10歲開始就飽受骨癌折磨，由於美國總統大選提前投票已經開跑，她最近開心地投下了人生第1張選票，但過沒幾天就因為癌末病情惡化撒手人寰，而她的選票按照威州制度將不予計算。

據《CNN》報導，威斯康辛州選舉委員會的數據顯示，除了普弗霍夫之外，還有數十名選民在提前投票後過世，他們的選票都失去了效力。普弗霍夫的母親蒂芙尼（Tiffany）感嘆，女兒對投票一事感到相當興奮，還在醫院裡向醫生和護理師直呼「我投票了！我投票了！」

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全美各州關於選民在正式選舉日（11月3日）之前死亡的規定並不一致，目前僅知道至少12個州允許計算死去選民的提前投票，但包括威斯康辛州在內也有10多個州不會計算這些選票，其餘州政府的相關法律尚不清楚。

就最關鍵的搖擺州而言，若選民在選舉日之前過世，威斯康辛州、愛荷華州、密西根州、北卡羅來納州、賓夕法尼亞州都不會算進他們的選票，不過亞利桑那州、佛羅里達州、喬治亞州和俄亥俄州都會計算死去選民的投票。

另外，在美國受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響的當下，各州不斷有確診者病逝，自然而然地就會影響到最終選票的計算。

比方說威州84歲老者蒂爾曼（Marvin Thielman），在感染武漢肺炎住院前就堅持要提前投票給川普，但他病逝之後選票等於廢票，妻子米爾德里德（Mildred）不禁嘆息為什麼丈夫的選票不能被算在內，「這對他來講很重要」。

美國選舉專員對此表示，無論是接受或拒絕死去選民的選票，這些州都有著合理的理由。就拒絕的州來說，他們認為選民如果沒有和大家一起度過選舉日，那麼就等於沒投票，就算是提前投票也是一樣；接受的州則認為假如民眾完成提前投票，那麼這張選票就必須被算在內。

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