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    萬聖節驚見小川普槓上小拜登 美國網友笑翻

    美國1名媽媽在萬聖節時，別出心裁地將4歲雙胞胎女兒打扮成川普和拜登的樣子。（圖擷自「Adrea Garza」TikTok）

    美國1名媽媽在萬聖節時，別出心裁地將4歲雙胞胎女兒打扮成川普和拜登的樣子。（圖擷自「Adrea Garza」TikTok）

    2020/11/01 14:48

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選正打得如火如荼，追求連任的川普和民主黨候選人拜登激烈交鋒，不過由於最近適逢萬聖節，有媽媽別出心裁地將4歲雙胞胎女兒打扮成川普和拜登的樣子，逗趣又可愛的模樣讓美國網友開心得笑個不停。

    《福斯新聞》報導，來自奧克拉荷馬州的媽媽加薩（Adrea Garza）透露，她在2016年大選前2個星期生下雙胞胎女兒，那時她就準備好要在2020大選幫她們打扮成總統候選人的模樣。

    加薩指出，她對這些年來準備的女兒萬聖節裝扮做了一些調整，讓她們看起來更像是川普和拜登，到了當天除了以小男孩的衣服搭配之外，還擺上了雙方的競選標語。

    從照片中可以看到，雙胞胎中的哈文（Haven）戴上了口罩和拜登標誌性的飛行員太陽眼鏡，同時還噴上了白色的髮膠模仿拜登白髮蒼蒼的樣子，科蒂（Koti）則用一頭金髮和豐厚的嘴唇扮演川普。

    加薩將雙胞胎女兒的裝扮上傳到TikTok後，吸引了近300萬人次的觀看，網友們都被逗得大笑不止，但也有人擔心加薩的女兒可能會遇到政治魔人。加薩對此表示，她只是希望雙胞胎的萬聖節打扮能讓大家在這次的選舉當中表達自己的聲音，並且出門投下神聖的一票。

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