投給拜登就是摧毀賓州！ 川普造勢猛攻能源議題

川普31日猛攻賓州，前往賓州4地進行造勢。（法新社）

2020/11/01 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選即將在11月3日登場，在最後的關鍵週末，現任總統川普選擇前往賓夕法尼亞州固票，並針對能源議題猛攻拜登。

拜登過去在10月22日最後一場辯論中，直指美國石油業污染嚴重，宣稱他當選後將中止美國石化工業，改以再生能源取代，這也讓美國油業、天然氣重鎮地區德州、賓州、奧克拉荷馬州、俄亥俄州等地大表不滿，川普也因此「撿到槍」，針對拜登的失言猛攻。

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根據《福斯新聞》 報導，川普於於美國時間10月31日前往賓州舉辦造勢活動，包括巴克斯郡（Bucks）、瑞丁（Reading）、巴特勒郡（Butler）、蒙圖斯維爾（Montoursville）等地。川普在巴特勒郡的造勢集會中指出，稍早他已經簽署一項行政命令，藉此保護賓州使用「水力壓裂法」開採頁岩油，並阻止任何人破壞賓州能源生產的努力。

由於賓州允許選民在選舉日當天簽名撤回郵寄選票，並且親自投票，川普也在巴克斯郡向選民喊話，強調賓州選民有機會在週二（3日）改選他來「拯救美國夢」，川普直言：「美國獨立故事從這州開始，想一想，賓州是美國憲法簽署的州，從現在開始的3天，此舉將挽救美國夢」，川普也警告，有許多「腐敗勢力」試圖利用拜登來取代他。

川普除了造勢集會外，也在推特持續重砲轟擊拜登，川普表示，他簽署了保護「水力壓裂法」及石化工業的行政命令，這意味著工作和美國能源的獨立性，「『瞌睡喬』將禁止水力壓裂並摧毀美國的能源工作，他沒頭腦啊！」川普強調，投給拜登和賀錦麗（Kamala Harris）一票，就是禁止水力壓裂和採礦，完全摧毀賓州的一票。

而川普也向賓州選民溫情喊話：「在過去的4年中，你已經看到我為你們而戰，而現在，我依靠你為我們的國家取得又一次歷史性勝利。投給我和共和黨就是投給美國夢！出門投票吧！」

川普緊抓拜登在能源政策的失言反覆，直言「『瞌睡喬』將禁止水力壓裂並摧毀美國的能源工作，他沒頭腦啊！」（法新社）

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