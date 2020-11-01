伊凡卡吸金功力超強 打破歐巴馬單日募款記錄

伊凡卡自8月以來舉辦30多場活動，募款總收入超過3500萬美元。（美聯社）

2020/11/01 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選即將在11月3日（週二）登場，民主黨候選人拜登在募款情況上，相較川普來得有優勢，不過川普的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）自8月以來已舉辦30多場活動，募款總收入超過3500萬美元（約新台幣10億元），甚至還打破前總統歐巴馬（Barack Obama）的單日募款記錄。

綜合外媒報導，伊凡卡9月在德州奧斯汀一場活動中募得450萬美元，超過了歐巴馬自2014年以來保持的單日380萬美元記錄。自八月以來，伊凡卡已舉辦30多次募款活動，總收入超過3500萬美元，其中從上週日以來至少就舉辦了11場活動，而伊凡卡在上週日、週一連2天就募集到1300萬美元。

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《國會山報》報導指出，伊凡卡進行競選時相對川普更加溫和，白宮及川普也依靠伊凡卡開拓女性票源，而川普陣營也在投票日到來的最後階段保持足夠資源，在全國投放競選廣告。

川普競選高級顧問施拉普（Mercedes Schlapp）指出，伊凡卡作為一位職業婦女，一直致力於改善婦女生活，伊凡卡也了解當今美國家庭所面臨的各種問題，更可從家庭成員的角度來談論川普在任時的成功政策，這在競選過程中可說是十分有效。

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