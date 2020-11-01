為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    伊凡卡吸金功力超強 打破歐巴馬單日募款記錄

    伊凡卡自8月以來舉辦30多場活動，募款總收入超過3500萬美元。（美聯社）

    伊凡卡自8月以來舉辦30多場活動，募款總收入超過3500萬美元。（美聯社）

    2020/11/01 14:02

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選即將在11月3日（週二）登場，民主黨候選人拜登在募款情況上，相較川普來得有優勢，不過川普的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）自8月以來已舉辦30多場活動，募款總收入超過3500萬美元（約新台幣10億元），甚至還打破前總統歐巴馬（Barack Obama）的單日募款記錄。

    綜合外媒報導，伊凡卡9月在德州奧斯汀一場活動中募得450萬美元，超過了歐巴馬自2014年以來保持的單日380萬美元記錄。自八月以來，伊凡卡已舉辦30多次募款活動，總收入超過3500萬美元，其中從上週日以來至少就舉辦了11場活動，而伊凡卡在上週日、週一連2天就募集到1300萬美元。

    《國會山報》報導指出，伊凡卡進行競選時相對川普更加溫和，白宮及川普也依靠伊凡卡開拓女性票源，而川普陣營也在投票日到來的最後階段保持足夠資源，在全國投放競選廣告。

    川普競選高級顧問施拉普（Mercedes Schlapp）指出，伊凡卡作為一位職業婦女，一直致力於改善婦女生活，伊凡卡也了解當今美國家庭所面臨的各種問題，更可從家庭成員的角度來談論川普在任時的成功政策，這在競選過程中可說是十分有效。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    悲！ 美癌末病患提前投票後病逝 威州當局︰不予計算
    2020/11/01 13:40

    悲！ 美癌末病患提前投票後病逝 威州當局︰不予計算
    美大選結果無法及時出爐？ 賓州7郡投票日後才計算郵寄選票
    2020/11/01 12:12

    美大選結果無法及時出爐？ 賓州7郡投票日後才計算郵寄選票

    e化繳納地價稅　除濕機、手持無線吸塵器等你拿
    投給拜登就是摧毀賓州！ 川普造勢猛攻能源議題
    2020/11/01 11:37

    投給拜登就是摧毀賓州！ 川普造勢猛攻能源議題
    美國總統大選》提前投票超踴躍！ 14州已有超過半數選民投完票
    2020/11/01 07:51

    美國總統大選》提前投票超踴躍！ 14州已有超過半數選民投完票
    國際今日熱門
    日本演藝工會調查：3成藝人曾因工作產生尋短念頭
    2020/10/31 15:51

    日本演藝工會調查：3成藝人曾因工作產生尋短念頭

    愛琴海餘震已逾400次 最大規模5.0土耳其保持警戒
    2020/10/31 16:52

    愛琴海餘震已逾400次 最大規模5.0土耳其保持警戒

    70公斤黃金丟湖裡！中國企經理貪汙逃21年被逮 判罰256萬
    2020/10/31 16:51

    70公斤黃金丟湖裡！中國企經理貪汙逃21年被逮 判罰256萬

    快搶！義大利小鎮出售數十間房屋 每間起拍價33元
    2020/10/31 16:49

    快搶！義大利小鎮出售數十間房屋 每間起拍價33元

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播