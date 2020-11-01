美國大選》IBD/TIPP週末民調：川普倒吃甘蔗 搖擺州差距在3％內

美國總統川普（右）與前副總統拜登（左），將在3日的總統大選中對決。（法新社）

2020/11/01 14:56

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統大選倒數2天，上屆大選少數準確預測川普有機會勝出的「投資者商業日報（IBD）／技術標準市場情報（TIPP）」，10月31公布的最新民調顯示，川普全國支持度近日扶搖直上，與拜登的差距縮小至4.8％，6大關鍵搖擺州的差距更拉至3％左右，顯示雙方選情十分拉鋸。

英國《每日郵報》（Daily Mail）1日報導，IBD／TIPP民調顯示，在有投票意願選民（likely voter）中，拜登全國支持度為49.5％，川普為44.7％，雙方差距4.8％，仍在誤差範圍3.2％外。然而，在該機構前1日公布的民調中，拜登仍領先川普5.6％，川普的支持度在1天內成長將近1個百分點。

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值得注意的是，在傳統上支持民主黨、上一屆被川普翻轉的中西部搖擺州，拜登的領先幅度僅約2個百分點（48.4％比46.3％）。在上一屆大選中，這些搖擺州的勝負差距都不到2％。此外，川普在拉丁裔的支持率為48％，拜登則為50％，雙方在伯仲之間；川普在非裔選民中的支持度也從4年前的8％，成長至13％。

報導指出，拜登的全國支持度一路領先，或是因為他在美國東、西岸的「鐵藍州」享有壓倒性支持度，在此情況下的「領先」可能有誤導性。IBD／TIPP的最新民調暗示，即使川普在普選票上輸給拜登，最終還是有機會取得足夠選舉人票成功連任。

上一屆大選的最後週末，IBD/TIPP預測希拉蕊．柯林頓領先川普1個百分點，為少數預測結果與大選結果在誤差範圍內的民調機構。

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