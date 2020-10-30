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    武漢肺炎》墨西哥逾9萬人病逝 亡靈節被迫提前、縮小規模過節

    疫情仍在墨西哥延燒，使得當地民眾被迫提前及縮小亡靈節過節規模。圖為墨西哥一名女性提前探視、用萬壽菊妝點親友墳墓。（法新社）

    疫情仍在墨西哥延燒，使得當地民眾被迫提前及縮小亡靈節過節規模。圖為墨西哥一名女性提前探視、用萬壽菊妝點親友墳墓。（法新社）

    2020/10/30 15:01

    〔即時新聞／綜合報導〕東西方文化中都有與亡者相關的節日，亞洲有中元節、盂蘭盆節，西洋則有明日將登場的萬聖節，而墨西哥則有亡靈節，為該國緬懷、祭奠亡者的重要節日之一；今年受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，墨國已有逾9萬人因病喪命，為因應防疫，墨西哥首都「墨西哥城」對市內墓地進行防疫控管，民眾只能縮小過節規模，並提前或在家過節。

    根據《路透》報導，往年亡靈節會在11月1至2日間舉行相關活動，在這個傳統節日中，墨西哥人通常會打扮成衣著鮮豔的骷髏，前往各處墓地及公共場合野餐，同時也會用糖製骷髏、萬壽菊裝飾已故親友的墳墓，還會獻上亡者生前喜愛的食物憑弔；這個節日對墨西哥民眾而言意義非凡，骷髏圖樣和斑斕色彩也極具標誌性，此節日在2008年由聯合國教科文組織（UNESCO）列入人類無形文化資產清單。

    然而，墨國疫情仍在延燒，根據約翰霍普金斯大學即時統計，墨國累計確診病例已達91萬2811例，累計數量為全球第10位，累計死亡病例則已達9萬773例，為全球第4位，狀況極度嚴峻。

    為遏制疫情擴散，墨國首都墨西哥城當局只得對各處墓地進行防疫控管，墓地門口懸掛起「留意！你已進入感染高風險區域」告示牌，進入墓地也要配合人數控管，一家不得超過3個人進入，甚至在亡靈節當日，墓地也必須配合關閉，以此避免人群聚集。

    對此，墨西哥城市長辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）敦促大眾在家裡過節，並遠離首都的120座墓地，「我們不要放鬆警惕」。

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