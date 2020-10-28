武漢肺炎》單日暴增8616例確診 瑞士醫療系統快撐不住

圖為瑞士收治武漢肺炎患者的加護病房。（路透）

2020/10/28 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士目前出現新一波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，光是昨天（27日）一天就新增8616人確診，許多撐過上一波疫情的瑞士護理人員尚未恢復精力就又必須重返防疫前線，目前瑞士的醫療系統面臨篩檢與確診治療等雙重壓力。

綜合外媒報導，由於瑞士從10月起單日確診人數又開始逐日暴增，從1日的411人確診到昨天單日8616人確診，單日確診人數整整增加超過20倍，瑞士政府已經召開防疫會議，考慮強化防疫措施，以遏止武漢肺炎的傳播速度。

請繼續往下閱讀...

然而由於瑞士在今年初採全國封鎖的防疫措施，醫療系統也全力防堵並救治確診病患，一度使瑞士的疫情獲得控制，但醫護人員才喘息5個月，隨即又要上陣面對第二波疫情，讓許多醫護人員心力交瘁，且目前除了第二波疫情、秋冬常見疾病也進入好發期外，密集接觸者的隔離篩檢的人數也與日俱增，雙重壓力下使瑞士醫療系統開始出現不堪負荷的狀況。

瑞士急救加護醫學學會主席斯特拉斯勒（Franziska von Arx-Strässler）說，很多醫護人員，他們無法應付第二波疫情連續長達12小時的輪班；瑞士護士專業協會也在26日發動了為期一週的抗議活動，希望引起社會大眾對醫護人員資源配置問題的關注。

截至目前為止，瑞士與列支敦斯登親王國共計確診破13萬，超過1900人死亡。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法