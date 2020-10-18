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    武漢肺炎》瑞士祭新限制 捷克是否全面封鎖要再等2週

    歐洲多國的武漢肺炎疫情再度升溫。圖為捷克民眾參加露天彌撒為疫情禱告。（路透）

    歐洲多國的武漢肺炎疫情再度升溫。圖為捷克民眾參加露天彌撒為疫情禱告。（路透）

    2020/10/19 00:02

    〔即時新聞／綜合報導〕歐洲多國的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再度升溫，瑞士18日宣布加強防疫措施，包括涵蓋全國的戴口罩規定和大型集會禁令；歐洲感染率最高的國家捷克，政府將再觀察至少2週，才會決定是否下令全面封鎖。

    綜合外媒報導，擁有860萬人口的瑞士，上週五通報的新病例創下新高，一天就增加3105人確診，到目前為止，該國已有7萬4422人染疫，1823人病歿。為遏制病例數持續上升，瑞士政府週日舉行特別會議後，宣布更嚴格的限制措施。

    週一起，瑞士將禁止公共場所聚會超過15人；所有室內公共場所都必須戴口罩，包括商店、學校、教堂和電影院。政府也建議民眾在家工作，指出這些新規定是為了保護大眾並防止醫療體系不堪負荷。

    至於歐洲感染率最高的國家捷克，副總理哈維利切克（Karel Havlicek）週日表示，將等待至少2週才會決定是否下令全面封鎖。他在媒體上說，「我們這週不會就封鎖做出決定，已明確表示將等待到11月2日取得結果」。

    捷克17日通報新增8713利確診，這是疫情爆發以來，週末最高單日新增病例數。歐洲疾病預防控制中心表示，在過去2週中，捷克每10萬人就有828人染疫，是鄰國德國的10倍。

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