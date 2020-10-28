龐皮歐出訪斯里蘭卡 痛批中共是「掠奪者」

美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）出訪亞洲支持盟邦抵抗中國侵犯，結束印度行程後，他來到第二站斯里蘭卡，並在記者會中痛批中國共產黨是「掠奪者」，而他以朋友及夥伴的身分前來此地給予支持。（歐新社）

2020/10/28 18:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）出訪亞洲支持盟邦抵抗中國侵犯，結束印度行程後，他來到第二站斯里蘭卡，並在記者會中痛批中國共產黨是「掠奪者」，而他以朋友及夥伴的身分前來此地給予支持。對此，斯里蘭卡外交部長古納瓦德納（DineshGunawardena）則表示，想和所有國家維持和平關係。

綜合外媒報導，龐皮歐週二抵達斯里蘭卡，進行為期兩天的訪問。中共一直以來在具有戰略地位的印太地區進行軍事活動及發揮政治影響力，並在南海引發領地爭議，在龐皮歐訪問斯里蘭卡的前一天，中國當地大使館發表聲明，嚴重反對美國干涉中國與斯里蘭卡間的關係，中國和斯里蘭卡有足夠的智慧處理彼此關係，不需要第三方指揮。

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龐皮歐在當地記者會中表示，從中國不好的協議、侵犯主權的行為、在陸地上及海上都無法無天的行為，就可看出中共是掠奪者；而美國帶著不同的態度，以朋友、夥伴的身分前來提供幫助。

中國是斯里蘭卡最大投資國之一，中國投資了數十億美元建設港口和公路，以作為「一帶一路」倡議的一部分但外界擔心中國正將斯里蘭卡引誘進入債務陷阱。

對此，斯里蘭卡外交部長古納瓦德納表示，斯里蘭卡是中立、不結盟的國家，致力於和平，希望和國家維持良好關係。

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