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    龐皮歐飛抵印度！ 美印「2+2對話」將聚焦中國議題

    美國國務卿龐皮歐（圖右）26日抵達印度，美國駐印度大使賈斯特（圖左）特別至機場迎接。（美聯社）

    美國國務卿龐皮歐（圖右）26日抵達印度，美國駐印度大使賈斯特（圖左）特別至機場迎接。（美聯社）

    2020/10/26 21:33

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕在美國大選前夕，美國國務卿龐皮歐26日抵達印度新德里，開始了聚焦於「中國威脅」的亞洲訪問行程，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）也同行，預計27日在新德里舉行第3次「2+2對話」，與印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）、國防部長辛赫（Rajnath Singh）會晤。

    綜合外電報導，會談內容將針對6月起情勢緊張的中印邊境問題，官員透露，美、印雙方有望在本次會談中簽署「地理空間基本交流與合作協定」（BECA），為美國運送精密飛彈技術鋪路。艾斯培也將商議升級兩國軍事合作的方式。美國國務院官員25日也於華府透露，會談將聚焦於4大主題，分別為地區安全合作、國防資訊共享、軍事互動，與國防貿易。

    美印雙方自2016年起，已經簽署《後勤互助備忘錄協定》（LEMOA）、《通訊相容與安全協定》（COMCASA）、《軍事情報保護協定》（GSOMIA），而COMCASA的延伸協定《工業安全附件》（Industrial Security Annex）也將於本次會談中簽署。

    2+2對話為兩國外交部長與國防部長同時出席的會晤，美、印初次2+2對話於2018年9月在印度新德里舉行，第2次則於去年12月在美國華府舉行。

    龐皮歐結束訪印行程後，將繼續訪問斯里蘭卡、馬爾地夫與印尼，由於4個國家皆在印度洋海運交通中扮演關鍵角色，龐皮歐的出訪行程料對中國構成壓力。

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