台斯合作保育「藍碳」 中山大學發現全球首例鹽草屬海草雜交

劉商隱指出，台灣與斯里蘭卡環境與氣候相仿也有豐富的海草生態系，臺灣西部、南部與東部、東沙島、鄰近離島澎湖、小琉球、綠島及金門皆有海草分布紀錄。（中山大學提供）

2020/10/26 12:49

〔記者方志賢／高雄報導〕海草床是海洋生態系不可或缺的碳源、固碳者，也是地球重要的「藍碳」之一。中山大學海洋生物科技暨資源學系與斯里蘭卡魯胡納大學研究團隊透過分子鑑種，率先發現全世界第一例「鹽草屬（genus Halophila）」海草種間雜交，獲國際期刊「PeerJ」刊登。相關研究可提供臺灣投入復育、設置海草保護區如澎湖、高美、香山及七股濕地等參考。

中山大學海洋生物科技暨資源學系助理教授劉商隱表示，這項研究為全球第一篇以斯里蘭卡海草為材料並進行分子鑑種的文章，中山團隊在2018至2020間赴斯國進行2次採集，發現一新記錄種與2種可能新種，顯示過去斯國鹽草屬的多樣性被嚴重低估，且卵葉鹽草與大葉鹽草種間有頻繁的雜交。

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劉商隱說，台灣與斯里蘭卡環境、氣候相仿，也有豐富的海草生態系，目前臺灣西部、南部與東部、東沙島、澎湖、小琉球、綠島及金門皆有海草分布紀錄，僅東沙與澎湖海域有較完整研究，台灣其他海草床因海岸開發與人為活動，造成棲地碎裂化，各地族群都不大，因此較不受重視。目前台灣有紀錄的海草為12種，但缺乏全面性與長期監測研究。

劉商隱強調，守護「台灣藍碳」刻不容緩！全球氣候變遷與人為影響下，近年來臺灣海草床覆蓋率明顯下降，2014年東沙海草床曾發生大量死亡，其他地點覆蓋率與豐度也明顯下降。

劉商隱說，過去有學者研究指出，東沙海草床每年每平方公尺可捕捉約1公噸的碳，東沙島海域的海草床每年約可捕捉12萬公噸的碳，大氣二氧化碳持續上升，臺灣須正視海草多樣性與長期監測研究並加強科學教育，宣導海草床的重要性，另一方面設置海草保護區並進行復育，保護這些「臺灣藍碳」。

中山大學海資系助理教授劉商隱至斯里蘭卡採集海草。（圖中山大學提供）

中山大學海洋生物科技暨資源學系與斯里蘭卡魯胡納大學研究團隊透過分子鑑種，率先發現全世界第一例「鹽草屬（genus Halophila）」海草種間雜交國立中山大學海洋資訊科技暨生物學系助理教授劉商隱與斯里蘭卡魯胡納大學海洋學系教授Terney Pradeep Kumara合組研究團隊，透過分子鑑種，率先發現全世界第一例「鹽草屬」海草種間雜交，獲國際期刊「PeerJ」刊登。（圖中山大學提供）

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