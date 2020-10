接受免費變性手術！密醫邪笑「吃掉蛋蛋」差點性命不保

2020/10/28 10:32

〔即時新聞/綜合報導〕恐怖!美國奧克拉荷馬州(Oklahoman)近日發生一起駭人聽聞的案件,一對中年男同志為一名28歲的男子進行免費的非法變性手術時,竟聲稱自己是「食人族」,邪笑著說要把他切下來的睪丸吃掉,並展示他裝滿「戰利品」的冰箱照片,甚至在術後放任他鮮血直流,差點身亡。所幸,兩名嫌犯已被警方逮捕,並控以多項罪名,面臨高達美金29.5萬(約台幣845萬元)的保釋金。

根據《太陽報》報導,受害男子表示,當時他在網路上搜尋變性手術的資訊時,看到53歲的艾倫(Bob Lee Allen)在網站上聲稱自己已有15年的工作經驗,並告訴他「手術不會花任何錢」,因此他特別從維州飛到德州,最終被帶往奧克拉荷馬州的一座偏僻小屋接受手術,途中42歲的蓋茨(Thomas Evans Gates) 擔任助手,給他打了麻藥,隨後展開歷時2小時的粗糙閹割手術。

報導提到,受害男子證稱,手術結束後艾倫竟邪笑起來,表示自己是「食人族」,還說要吃掉切下來的「部件」,並展示他裝滿「戰利品」的冰箱照片,甚至在術後放任他鮮血直流,叫他自己去醫院止血,還警告他若是在路上死了,或是跟醫護人員告狀,會直接把他棄屍樹林,而他拚死趕到醫院治療後,立刻揭發此事,整起事件才曝光。

報導補充,艾倫和蓋茨在醫院被捕後,被控有「非法手術」、「傷害」、「毒品」等多項罪名,兩人各面臨高達美金29.5萬(約台幣845萬元)的保釋金。據悉,兩人從事此事已久,還有許多客戶等待進行手術,他們還會拍攝影片紀錄,當地警長德里伯里(Rodney Derryberry)表示,「這不能說是邪教活動,但卻是我從警這麼多年以來,從未碰過的事」。

