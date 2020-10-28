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    接受免費變性手術！密醫邪笑「吃掉蛋蛋」差點性命不保

    美國變態密醫給男子打了麻藥以後，進行粗糙的閹割手術。（情境照）

    美國變態密醫給男子打了麻藥以後，進行粗糙的閹割手術。（情境照）

    2020/10/28 10:32

    〔即時新聞／綜合報導〕恐怖！美國奧克拉荷馬州（Oklahoman）近日發生一起駭人聽聞的案件，一對中年男同志為一名28歲的男子進行免費的非法變性手術時，竟聲稱自己是「食人族」，邪笑著說要把他切下來的睪丸吃掉，並展示他裝滿「戰利品」的冰箱照片，甚至在術後放任他鮮血直流，差點身亡。所幸，兩名嫌犯已被警方逮捕，並控以多項罪名，面臨高達美金29.5萬（約台幣845萬元）的保釋金。

    根據《太陽報》報導，受害男子表示，當時他在網路上搜尋變性手術的資訊時，看到53歲的艾倫（Bob Lee Allen）在網站上聲稱自己已有15年的工作經驗，並告訴他「手術不會花任何錢」，因此他特別從維州飛到德州，最終被帶往奧克拉荷馬州的一座偏僻小屋接受手術，途中42歲的蓋茨（Thomas Evans Gates） 擔任助手，給他打了麻藥，隨後展開歷時2小時的粗糙閹割手術。

    報導提到，受害男子證稱，手術結束後艾倫竟邪笑起來，表示自己是「食人族」，還說要吃掉切下來的「部件」，並展示他裝滿「戰利品」的冰箱照片，甚至在術後放任他鮮血直流，叫他自己去醫院止血，還警告他若是在路上死了，或是跟醫護人員告狀，會直接把他棄屍樹林，而他拚死趕到醫院治療後，立刻揭發此事，整起事件才曝光。

    報導補充，艾倫和蓋茨在醫院被捕後，被控有「非法手術」、「傷害」、「毒品」等多項罪名，兩人各面臨高達美金29.5萬（約台幣845萬元）的保釋金。據悉，兩人從事此事已久，還有許多客戶等待進行手術，他們還會拍攝影片紀錄，當地警長德里伯里（Rodney Derryberry）表示，「這不能說是邪教活動，但卻是我從警這麼多年以來，從未碰過的事」。

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