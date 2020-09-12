性侵頻傳引爆奈及利亞憤怒 卡杜納州議員同意手術閹割強暴犯

6月參加示威遊行的奈國民眾，手持標語寫著「我是真男人，我為女人和女孩建立安全的社會環境」。（歐新社）

2020/09/12 16:07

〔即時新聞／綜合報導〕非洲奈及利亞近期傳出冷血姦殺案，一名22歲年輕女子在教會遭性侵殺害，但警方不願以「強暴」偵辦此案，引爆大眾不滿。在此之際，卡杜納州議員們同意擴大對州內性侵犯的懲罰刑責，包含「手術去勢」作為對性侵14歲以下兒童之犯人的懲罰手段，該法案目前尚待州長魯法伊（Nasir Ahmad el-Rufai）簽署，魯法伊曾表示支持以閹割作為防止性侵犯再犯的手段。

據本報先前報導，日前，22歲熱愛神學的大學生烏娃（Vera Uwaila Omosuwa）一如往常至教堂念書，卻遲遲未歸，直到夜裡才被警衛發現她半裸倒在血泊中，頭部遭到歹徒以滅火器重擊。送醫搶救2日後，烏娃仍然傷重離世。女孩在教堂遭遇如此暴行令人駭然，然而更誇張的是，警方起初甚至不願以「強暴」受理此案，讓家屬無比痛苦。

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此案曝光後，引爆奈國人民憤怒，今年6月，不分男女老少，群眾紛紛手持標語，走上街頭抗議，網路上也發起「#JusticeForUwa」的聲援活動，希望能為奈國眾多性侵案受害者爭取權益。據統計，奈國每年約有200萬名女性受到性侵，但因對於警方的不信任，再加上害怕遭報復、異樣眼光和公開後的不平等對待等因素，性侵受害者極少報案。

根據《BBC》報導，奈國聯邦法律對於性侵兒童有相關量刑規定，但各州議員可以依規制定不同的量刑，針對性侵犯手術去勢議題在奈國討論已久，烏娃之死後，嚴懲性侵犯的議題又再度成為奈國關注焦點；除手術去勢外，也有聲浪要求更嚴格的懲罰，其中包括死刑。

卡杜納州議員努薩（Shehu Yunusa）表示，新法規將有效遏止性侵案件發生，若魯法伊簽署了這項法案，「那麼下一個被卡杜納州逮捕的強暴犯可能會成為因新法被閹割的第一人」。對此，性別激進主義者、性侵案受害者涅曼茲（Dorothy Njemanze）表態支持新法，也表示希望能看到這項法案也在其他州通過。

針對性侵犯，手術去勢並非世界常見懲罰手段，反對這項懲罰的意見認為，手術去勢對身體的影響是不可逆的，可能會造成嚴重的身心後果。

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