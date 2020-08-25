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    首頁　>　社會

    植牙密醫關不怕！又做爛2病患牙再被判刑2年4月

    新北地院依違反醫師法、偽造文書罪判簡男徒刑2年4月。（記者陳慰慈攝）

    新北地院依違反醫師法、偽造文書罪判簡男徒刑2年4月。（記者陳慰慈攝）

    2020-08-25 09:51:49

    〔記者陳慰慈／新北報導〕因違反醫師法遭判刑2年的簡姓密醫，2007年出獄後改名重操舊業，2016年3月再被查獲非法執業，二審被判徒刑3年6月，2016年12月又在新北市板橋區借牌開業，鄭男、黃男分別前往植牙，卻因手術傷及下齒槽神經，害鄭男講話變「漏風」流口水；黃男植牙後也出現不適，痛到不行，新北地院依違反醫師法、偽造文書罪判簡男徒刑2年4月，其中4月得易科罰金12萬元，可上訴。

    判決指出，2017年6月，鄭男經友人推薦到簡男的牙醫診所，指稱簡男美國留學回台，因此至簡男診所進行植牙治療，簡男在鄭男的上齒、下齒各植入8支人工牙根，並製作12顆假牙，鄭男前後付了45萬元，術後卻感到下顎神經麻痺，才知道簡男進行下顎植牙手術時，傷到他的下齒槽神經，害他講話變得口齒不清。

    同年10月，黃姓男子也到簡男診所植牙、裝假牙，前後付了11萬8千元，未料術後不適前往其他醫院就診，才發現1顆植體竟鬆脫掉入左側鼻竇，裝假牙處的左下正中門齒、右下正中門齒、右下側門齒有根尖病變的傷害。

    審理時，簡男到案後辯稱自己畢業於菲律賓西北大學醫學系，已取得實習醫師資格，僅於手術過程中擔任助手，依醫師指導執行醫療業務；但法官依告訴人及相關證人供詞，不採信其說法。

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