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    非裔男遭美警開槍擊斃 費城民眾示威爆衝突30警受傷

    美國費城週一一名27歲非裔男子持刀與警察對峙，但因疑似拒捕而遭警方擊斃，結果費城有數百名示威者上街抗議，雙方的衝突中造成30多警受傷。（美聯社）

    美國費城週一一名27歲非裔男子持刀與警察對峙，但因疑似拒捕而遭警方擊斃，結果費城有數百名示威者上街抗議，雙方的衝突中造成30多警受傷。（美聯社）

    2020/10/28 00:27

    〔即時新聞／綜合報導〕美國費城週一下午有名27歲非裔男子小華勒斯（Walter Wallace Jr.）持刀與警察對峙，但因疑似拒捕而遭警方擊斃，結果費城當天晚間至隔天凌晨有數百名示威者上街抗議，雙方的衝突中造成30多名警方受傷，警方也稱有20多人意圖趁亂打劫店家而遭到逮捕。

    綜合外媒報導，從在網路流出的現場畫面顯示，疑似持刀的小華勒斯起初繞著路邊的汽車行走，並試圖逼近現場的持槍員警，警方多次出聲警告小華勒斯，周邊也有至少2人試圖阻止小華勒斯，但小華勒斯仍想接近員警，最後現場員警在眾目睽睽的情況下連開數槍，在彷彿一連串鞭炮的槍聲後，只見小華勒斯倒地不起，而目擊民眾一片驚呼與尖叫。

    小華勒斯被擊中肩部與胸部後倒地，其中一位警方見狀，趕緊將其搬上警車送往醫院急救，但最後傷重不治；死者父親老華勒斯（Walter Wallace Sr.）痛批，他兒子患有精神疾病，目前也正在服藥，「為甚麼警方不用電擊槍就好？」，並稱當時小華勒斯的母親試圖控制現場。

    當小華勒斯的死訊傳開後，費城週一晚上出現數百名示威者上街抗議，警方也出動大批警力試圖驅散示威人潮，但雙方仍爆發衝突，有警車與垃圾桶被縱火，示威者也用石塊攻擊警方，造成至少30名警察受傷。

    費城市長肯尼（Jim Kenney）表示，我已經看過了這場悲劇的現場影片，裡面提出了難以回答的問題；目前費城檢察官與費城警局槍擊調查部門已介入調查，以釐清責任歸屬，另外警方也逮捕20多名試圖趁亂打劫店家的盜匪。

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