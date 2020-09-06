BLM示威滿百日再爆衝突 美波特蘭27人被捕

美國波特蘭反種族主義示威延燒數個月，在9月5日滿100天，但是抗議聲浪仍無減弱，甚至引發多起暴力事件。（美聯社）

2020-09-06 19:44:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國波特蘭反種族主義示威延燒數個月，從非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月遭警員單膝壓頸8分鐘後喪命，爆發全美「黑人的命也是命」（Black lives matter，BLM）示威風潮，到9月5日已100天，抗議聲浪仍未減弱，甚至引發多起暴力事件，波特蘭警方這天又逮捕了27人。

根據《美聯社》報導，波特蘭已舉行數場集會，對抗警察暴力和種族不平等，在示威滿百日前夕4日晚間到清晨，警民衝突擴大發生暴力事件，示威者向警方丟石頭，警方則以催淚瓦斯驅逐示威者，警方因此宣布此活動為非法集會，並逮捕了27人。

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23歲的黑人萊希（Tupac Leahy）說，他在這100天中約有70天參加抗議，他說：「抗議活動仍然活躍，我覺得會持續到總統大選。」30歲的喬丹（Chelsea Jordan）表示，有許多波特蘭當地人加入示威，「我想我們會一直堅持到警察放棄為止，這將會是一場漫長的戰鬥。」

昨（5）日則有數百人聚集在波特蘭市的公園，為「愛國祈禱者」（Patriot Prayer）組織支持者丹尼爾遜（Aaron "Jay" Danielson）追悼。丹尼爾遜於8月29日在波特蘭示威抗議中遭槍殺。

根據警方公布的監視錄影器畫面，涉嫌殺害丹尼爾遜的雷諾爾（Michael Forest Reinoehl）躲進停車場的垃圾箱，從口袋掏槍跟蹤丹尼爾遜；目擊者說，聽到槍響前，聽到有人說了些挑釁的話，警方判定雷諾爾擊中丹尼爾遜的胸部致死。而根據其他資料，丹尼爾遜手上持有熊噴霧劑與伸縮棍棒，腰間有一把已上膛的克拉手槍。9月3日雷諾爾已被警方擊斃，目前這些文件已上繳法院，作為對雷諾爾提出二級謀殺罪的證據。

5日有數百人聚集在波特蘭市公園，為「愛國祈禱者」組織支持者丹尼爾遜追悼。丹尼爾遜於8月29日在波特蘭示威抗議中遭槍殺。（美聯社）

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