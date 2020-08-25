非裔男遭美警連轟7槍掀暴動 威州出動國民兵鎮暴

美國威斯康辛州基諾沙發生警方執法過當事件，引發暴動，當局請求國民兵協助維安。（法新社）

2020-08-26 00:16:42

〔即時新聞／綜合報導〕佛洛伊德之死殷鑑未遠，美國威斯康辛州基諾沙（Kenosha）又發生警方執法過當事件，非裔男子布雷克（Jacob Blake）在8月23日下午5點左右拒絕服從警方命令，遭警察從後方近距離連開7、8槍，離譜的是，後座3名小孩親眼目睹父親遭警方槍擊；雖然布雷克送醫急救後撿回一條命，但腰部以下恐怕癱瘓。事情傳開來後，當地發生暴動，逼得當局請求國民兵協助維安，威州司法部介入調查槍擊案，涉案員警遭免職處分。

綜合外媒報導，基諾沙警方聲稱，當時警方在處理一起家庭糾紛的案件，但沒有具體透露布雷克當時是否有武裝、事件的發生經過等等，不過根據《論壇報》（Tribune ）指出，事發前法院已開出布雷克的逮捕令，根據法院紀錄，布雷克在7月6日被控與家暴有關的三級性侵罪嫌、非法侵入等等，過去布雷克也分別在2018年10月以及2019年4月針對兒女的扶養費打官司，但這2起案件都遭駁回。

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另外，有目擊證人說，起初布雷克與一名警察出現拉扯，隨後另2名員警加入，試圖壓制布雷克，布雷克一度倒在汽車後面的地上，但他爬起來，突然有員警大喊「他有刀」，所有員警都掏出手槍戒備，最後布雷克試圖進汽車駕駛座時，遭警方從後方近距離連開7、8槍。

隨著事發影片在網路上曝光，數百名示威民眾在23日起發動大規模示威抗議，更無視昨天（24日）的宵禁令演變成暴動，基諾沙有多棟建築物遭到縱火，包括一間懲教機構，也有示威群眾攻擊執法單位，甚至當市長安塔米安（John Antarmian）在政府大樓召開記者會時，數百名憤怒的民眾還試圖衝入大樓內，與警方發生衝突。

當局除了派出鎮暴警力維安，威斯康辛州民主黨籍州長托尼．埃弗斯（Tony Evers）昨天也請求125名國民兵協助維安；埃弗斯強調，就事發影片來看，布雷克似乎沒有持有武器，他譴責這起流血事件發生，強調司法部已介入調查。

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隨著事發影片在網路上曝光，引爆大規模示威抗議。（法新社）

非裔男布雷克拒絕服從警方命令，試圖回汽車駕駛座時，遭警方從後方近距離連開7、8槍，腰部以下恐癱瘓。（圖擷取自IG「ppv_tahoe」）

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