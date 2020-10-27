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    武漢肺炎》1/3受測者陽性 捷克全國實施宵禁

    捷克航空工作人員正在進行消毒作業。捷克於第二波武漢肺炎受災慘重，據政府官員表示，目前每3名受測者中有1名顯示為陽性。（歐新社）

    捷克航空工作人員正在進行消毒作業。捷克於第二波武漢肺炎受災慘重，據政府官員表示，目前每3名受測者中有1名顯示為陽性。（歐新社）

    2020/10/27 20:40

    〔即時新聞／綜合報導〕為阻止武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第二波疫情進一步擴散，捷克政府宣佈自本週三開始將實施全國性宵禁。衛生部官員指出，實施宵禁的主因，是因為主要感染源是來自夜生活與民眾頻繁舉行派對。

    綜合捷克媒體報導，捷克衛生部長普萊穆拉（Roman Prymula）宣佈，當地時間28日起，晚間9點至隔日凌晨5點將實施全國性宵禁，各類商店在晚間8點以後必須關門，週日一整天也不能開張；機場與火車站將維持運作，加油站、藥局等提供生活必須品的商店也不在此限。預估此措施將維持至少1週。

    普萊穆拉指出，全國的感染率（R-rate）仍然大於1，並且每3位受測者中就有1位被檢測為陽性，顯示出目前的防疫措施收效甚微。

    捷克政府已緊急招募多達2400名醫學院學生投入防疫工作，據布拉格廣播電台先前報導，捷克目前已有8000多名醫護人員因感染了武漢肺炎而退出了工作崗位。

    由於醫療體系不堪負荷，捷克因此向各國要求援助，歐盟允諾供給捷克120台呼吸輔助器，匈牙利政府也於今日宣佈將提供150台。

    捷克衛生部宣佈本日新增1萬273例確診，目前捷克確診數累計26萬8370例，死亡人數達2365人。

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