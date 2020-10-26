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    歐美疫情屢創新高 WHO：全球單日確診增逾46萬例

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，近期歐洲疫情持續反撲，包含西班牙、法國、義大利等國的單日確診病例都再飆新高，WHO指出，週六單日全球再增逾46萬例。（法新社）

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，近期歐洲疫情持續反撲，包含西班牙、法國、義大利等國的單日確診病例都再飆新高，WHO指出，週六單日全球再增逾46萬例。（法新社）

    2020/10/26 10:02

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，近期歐洲疫情持續反撲，西班牙繼日前累積確診突破100萬人後，25日再度宣布全國進入緊急狀態，且該國政府有意將緊急狀態延長至6個月。法國、義大利等國的單日確診病例也再飆新高。世界衛生組織（WHO）則指出，近日全球單日確診數屢創新高，週六單日再增逾46萬例。

    綜合媒體報導，近期歐洲方面的疫情再起，西班牙21日累積確診破百萬，每日確診數居高不下，西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）25日宣布，為對抗第2波疫情來襲，在與國會協商後決定全國再次進入緊急狀態，初步將執行15天，不過西班牙政府正要求國會，在15日後將緊急狀態延長為6個月，持續到明年5月上旬。

    法國的累計確診總數也高達113.8萬例，在過去24小時則是再度新增超過5.2萬例，再創單日通報新高，比起昨日的逾4.5萬例又再攀升。義大利過去一天也再增超過2萬例，一樣再創單日新高，該國總理孔蒂先前也宣布收緊防疫措施，包含健身房、戲院、泳池等自週一起只能營業到傍晚6點，多數的高中生只能改為視訊上課，當局也呼籲民眾避免非必要的外出。

    除了歐洲外，美國的單日確診病例也飆新高，自23日晚上8時30分到24日晚上8時30分間，新增8萬8973例，累計已有超過856.8萬人確診，以及超過22.4萬人死亡，加上前一天也出現新增病例創新高的情況，這樣的數據也讓外界認為是疫情持續增溫的警訊。由華盛頓大學健康指標與評估研究所提出的最新估計更指出，除非所有美國人都戴口罩，否則美國的死亡人數到明年2月份可能將超過50萬人。

    WHO則表示，單日確診數已連續3天創新高，均超過43萬例，週六這一天全球更是新增46萬5319例，比週五的44.9萬例和週四的43.7萬例都還高，歐洲一天內也增加22萬例。WHO警告，目前多個國家疫情危急，呼籲各國領袖即時採取行動，避免不必要的死亡，或是引發醫療體系崩潰、學校再次關閉等。

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