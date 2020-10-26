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    武漢肺炎》捷克疫情失控！感染率飆升世界第二

    捷克民眾於週日到戶外進行彌撒。（法新社）

    捷克民眾於週日到戶外進行彌撒。（法新社）

    2020/10/26 22:43

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第二波來勢洶洶，捷克雖然第一波防疫有成，但疫情卻於9月初開始失控，10月23日當天更創下了單日新增1萬5258例的紀錄。捷克總理巴比斯（Andrej Babis）表示，顯然目前的防疫措施未達效果，因此除非奇蹟發生，否則捷克將面臨嚴苛的防疫考驗。

    綜合外媒報導，捷克在第一波疫情時僅有不到500人喪生，為歐洲少數防疫表現優秀的國家，防疫體系卻於近幾週崩盤，死亡數於10月12日打破1000人大關，目前已飆升到2201人；同時捷克的感染率也為全球第二高，僅次於歐陸小國安道爾。

    巴比斯表示，下一週將會是捷克疫情最為關鍵的一週，除非真有奇蹟發生，否則進一步緊縮的防疫政策是不可避免的。巴比斯說，僅管他也很想要讓眾人如往常一般慶祝即將到來的聖誕節，但他現在沒有辦法做出任何承諾。

    衛生部長普萊穆拉（Roman Prymula）則表示，在他看來，延長國家緊急狀態的是不可避免的，而且至少要延續至到12月3日。

    而根據布拉格廣播電台的報導，捷克的醫療體系也面臨著崩盤的危機，目前已有8000多名醫護人員因感染了武漢肺炎而退出了工作崗位。這無疑讓情況更是雪上加霜，捷克也因此向各國要求援助，歐盟允諾提供150台呼吸輔助器，德國方面也打算調派100名醫護人員前往支援。

    捷克衛生部週日（25號）宣布新增7301例，目前捷克確診數累計25萬8097例。

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    捷克的病例數於9月初開始飆速上升。（圖擷取自病例數統計網站worldometer）

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