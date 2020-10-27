武漢肺炎》防醫療體系崩潰 比利時醫生染疫繼續工作

比利時東部列日市的醫生儘管染疫仍被要求繼續工作，以防止醫療體系崩潰。（法新社）

2020/10/27 18:18

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲多國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再起，比利時目前感染率位居全歐第2，在確診人數激增之際，該國東部列日市（Liege）的醫生儘管染疫，仍被要求繼續工作，以防止醫療體系崩潰。

綜合外媒報導，列日市約4分之1的醫護人員確診武漢肺炎，但當地目前有10家醫院要求染疫但無症狀的醫生繼續工作。比利時醫療工會聯合會（Belgian Association of Medical Unions）會長戴弗斯（Philippe Devos）說，儘管這會有將病毒傳給患者的風險，但仍必須這樣做，以防止醫療系統崩潰。

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比利時疫情最嚴重地區就是列日省，首府列日市約1/3受檢者確診，當地醫院已取消非緊急手術。幾天前，衛生部長范登布羅克（Frank Vandenbroucke）警告，該國新確診案例激增的情況接近「海嘯」般的感染潮，已瀕臨失控。

比利時過去一週平均每天增加1.25萬人確診，目前總數已逾32.1萬例，其中約1萬人死亡；政府發言人萊瑟姆（Yves van Laethem）週一表示，比利時的加護病房可能會在未來15天內達到極限，沒有多餘病床。

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