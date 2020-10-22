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    武漢肺炎》比利時外長病情惡化進加護病房 專家籲全面封鎖

    比利時外長威爾梅斯（見圖）在當地時間週三晚上因病情惡化住進加護病房。（歐新社）

    比利時外長威爾梅斯（見圖）在當地時間週三晚上因病情惡化住進加護病房。（歐新社）

    2020/10/22 23:04

    〔即時新聞／綜合報導〕歐洲多國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情反彈，比利時新病例急遽增加，超過萬人病歿，該國副總理兼外長威爾梅斯（Sophie Wilmes）也染疫，在21日晚間住進加護病房；政府將於23日開會討論防疫規定，專家則警告，封鎖是唯一的選擇。

    綜合外媒報導，45歲的威爾梅斯約2週前才卸下看守總理一職，轉而在德克魯（Alexander De Croo）帶領的比利時新聯邦政府擔任副總理兼外交部長，她上週確診後，認為自己是在家族中感染到武肺病毒。

    威爾梅斯在當地時間週三晚上因病情惡化住進加護病房。外交部發言人表示，「她有意識，可以溝通」。一名消息人士說，威爾梅斯的病情穩定。

    正經歷第2波疫情襲擊的比利時，目前已有1萬539人染疫死亡，盡管已實施部分封鎖並關閉酒吧和餐廳，但確診病例仍在過去1個月內翻倍，近來平均每天增加萬例，迄今總數已達25萬3386例。

    內閣和專家將在週五舉行緊急會議，並可能在會後宣布採取更嚴格的防疫措施。專家警告，2度全面封鎖是唯一的選擇，「我們不必再問自己應該關閉什麼，而是必須問問，什麼應該開放。」

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