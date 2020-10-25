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    萬那杜原住民照片裸露違規？ 臉書：系統誤判

    太平洋島國萬那杜（Vanuatu）一些原住民族傳統儀式的照片遭臉書的自動審查系統移除。圖為2018年4月英國王儲查爾斯王子造訪萬那杜時與當地酋長共飲。（路透資料照）

    太平洋島國萬那杜（Vanuatu）一些原住民族傳統儀式的照片遭臉書的自動審查系統移除。圖為2018年4月英國王儲查爾斯王子造訪萬那杜時與當地酋長共飲。（路透資料照）

    2020/10/25 22:56

    〔中央社〕近日一些呈現萬那杜原住民族儀式的照片上傳臉書（Facebook）後，臉書隨即以違反裸露內容守則為由移除。有關人工智慧審查導致原住民族文化被貶抑的問題，引發輿論爭議。

    澳洲廣播公司（ABC）今天報導，太平洋島國萬那杜（Vanuatu）男子班科（Witnol Benko）稍早將一些呈現當地原住民族傳統儀式的照片貼上臉書，其中一部分照片卻遭臉書的自動審查系統移除。

    班科聲稱，臉書指有關照片違反裸露和性行為內容社群守則，並將他的帳號停權好幾個星期。

    報導提到這些照片的內容，包括多項傳統文化儀式，當中有多名女子身上穿著傳統草裙，也有多名男子在陰莖套上傳統飾物「南巴地」（nambas）。報導說，有關照片並非涉及猥褻或露骨內容。

    提到被臉書查禁的照片，班科向澳洲廣播公司說：「當時正值宰豬儀式，眾人正在起舞，頭目也在跳舞。」他說：「對我來說，那些照片是正當的。因為那是我的文化的一部分，但臉書卻認為那是不正當的。」

    班科認為，臉書在決定是否查禁照片之前，應該要提高對多元文化的敏感度。他說：「那些在臉書上班的工作人員應該要明白，這個世界有多種不同文化。」

    班科擔心，自己的臉書帳號可能隨時被再度停權，他說：「我真不知道以後該怎麼辦。」

    臉書一名不具名發言人向澳洲廣播公司坦承，班科有兩張照片遭臉書的自動系統「錯誤地」移除；而臉書已就事件道歉，有關照片也已重新放到臉書上。

    但報導提到，針對班科的帳號是否因而一度被停權的問題，臉書並未回應。

    報導說，臉書主要是依靠人工智慧（AI）技術來刪除不當內容。臉書今年8月發表報告，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情出現後，公司已擴大利用「自動偵測」（proactive detection）技術來辨識與遮斷有害的影像內容，而非僅依賴用戶的舉報。

    但隨著這項改變，有更多的內容被指違反社群守則而遭移除。單單今年第一季就有960萬則內容被移除；到4至6月間，更倍增到2250萬則。

    澳洲雪梨大學數位媒體研究員馬丁（Fiona Martin）表示，電腦學習的演算法未能辨認不同文化特色的問題，對某些文化群體來說，將會造成「過度管制」與「過度審查」。

    媒體報導，早在2018年，澳洲攝影記者波漢（Ben Bohane）一幅呈現美拉尼西亞戰士的照片遭臉書查禁，當時一度激起爭議。

    另一起相關爭議發生於今年稍早，紐西蘭廣播電台（RNZ）報導，臉書禁波漢分享一篇國際記者聯合會（IFJ）所發表的有關太平洋地區新聞自由的文章，理由是文章附有一幅西巴布亞（West Papuan）抗爭者身穿傳統服飾的照片。

    紐西蘭奧克蘭理工大學（Auckland University of Technology）傳播學院太平洋媒體中心（Pacific Media Centre）主任洛比（David Robie）一度想分享轉發這篇有關太平洋地區新聞自由的文章，卻遭到臉書系統阻擋。

    洛比形容臉書的做法是「演算法暴政」（tyranny of algorithms）；他說文章附上的照片根本就沒過分裸露；他相信，要是有人想阻止西巴布亞抗爭訊息擴散，大可利用臉書的內容審查政策來達到其政治目的。

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