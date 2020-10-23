港大被爆擬聘中共黨員任副校長 黃之鋒憂學術自由蕩然無存

港大擬聘用來自北京清華大學的申作軍（左）、宮鵬（右）同時出任副校長。其中申作軍被發現有中共黨員身分，引起爭議。（圖擷取自北京清華大學官網）

2020/10/23 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕有港媒今天披露，指香港大學擬聘請兩名來自北京清華大學的中國學者擔任副校長，且此二人之中有一人為中國共產黨員！對此，前香港眾志秘書長黃之鋒表示，若該人事任命成真，那將是首次有中共黨員執掌港大，擔憂學術自由將更受打壓。

根據《立場新聞》報導，港大遴選委員會已推薦清華大學工業工程系系主任申作軍、地球系統科學系主任宮鵬兩人同時出任副校長，分別主管研究和學術發展。港大校委會也會在本月27日進行會議，若通過任命，兩人最快會在明年1月履新，任期為5年。

請繼續往下閱讀...

但有消息指出，清大相關學系網頁內的「黨政機構」資料，申作軍除了是工業工程系的系主任，同時身兼該學系「系黨委」的黨委委員，意味具有中共黨員身分；可消息曝光後，申作軍在「系黨委」名單中遭移除，現時網頁僅顯示他系主任的身分。此外，申作軍也被發現過去曾參與俗稱「千人計劃」的海外高層次人才引進計劃，而該計畫在2018年被美國聯邦調查局（FBI）調查，將不少中國科學家以間諜罪逮捕。

而另名獲推薦的宮鵬，與現任港大校長張翔為學長學弟關係，同於南京大學獲學士及碩士學位，僅差一屆。且張翔、宮鵬和申作軍也都曾在柏克萊加州大學（UC Berkeley）任教，致使有聲音質疑三人背景相似，關係也匪淺。

對此，黃之鋒今天在臉書上表示，若該人士任命通過，將會是首次有具中共黨員身分的內地學者，擔任港大管理層，擔憂「黨國系統逐漸控制香港學術機關，學術自由將蕩然無存。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法