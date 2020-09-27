港大昨晚闖入20多人破壞連儂牆 狂稱在「清理香港大學」

香港大學昨晚7點許闖入20多人，將校內的連儂牆、學生會旗惡意破壞，事後更將破壞過程放網路上宣傳，有恃無恐的囂張行徑令人咋舌。（圖擷取自《香港大學學生會校園電視》）

2020/09/27 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕香港大學昨晚（26日）7點許闖入20多人，將校內的連儂牆、學生會旗惡意破壞，事後更將破壞過程放到網路上宣傳，有恃無恐的囂張行徑令人咋舌；校方表示，對於類似的破壞事件屢次在校內發生深感遺憾，不排除對涉事人士追究責任。

根據《香港大學學生會校園電視》報導，連接百周年校園及本部校園大學街（U-Street）的連儂牆和祭壇昨天晚間約7點，被大約20名不明人士毀壞，他們不僅撕毀連儂牆上的海報、毀壞桌上的祭壇，還破壞學生會的旗幟，然而期間保全卻毫無作為。

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該批不明人士大部分人都戴著口罩、帽子，更有人拿雨傘阻擋其他的在場人士拍攝，破壞途中還與其他學生發生衝突；事後有疑似參加破壞行動的人將過程影片上傳至臉書社團，影片中有人聲稱他們是「冇大檯、冇機構、冇錢收」（沒人發起、沒有組織、沒有收錢），還說這是在「清理香港大學」，更稱「不希望自己的兒女進入這種不乾淨的大學念書」。

報導指出，連儂牆也曾於7月11日遭受大規模的破壞，另外港大學生會發聲明譴責這些參與破壞的暴徒，並號召學生在29日參加「重建港大連儂牆」活動；校方表示，對於同類破壞行徑屢次在校園發生，校方深表遺憾，強調任何組織或人士都不應擅自破壞校園設施及陳設物，校方正檢視事件及校園管理和保安措施，並且不排除向涉事人士追究責任。

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