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訪東非吉布地遭拘留和驅逐 英國會議員質疑中國搞鬼

英國保守黨國會議員勞頓（Tim Loughton，左） 表示，本月稍早他遭東非國家吉布地拘禁和驅逐之境，並質疑此事恐和吉布地與中國的關係密切有關。（法新社）

英國保守黨國會議員勞頓（Tim Loughton，左） 表示，本月稍早他遭東非國家吉布地拘禁和驅逐之境，並質疑此事恐和吉布地與中國的關係密切有關。（法新社）

2024/04/29 17:39

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《衛報》28日報導，英國保守黨國會議員勞頓（Tim Loughton） 表示，本月稍早他遭東非國家吉布地拘禁和驅逐之境，並將此事件歸因於吉布地與中國的關係密切的「直接後果」。

自1997年就擔任下議院議員的勞頓表示，本月稍早他在東非吉布地機場被拘留了7個多小時，並被禁止入境，還被告知搭乘下班飛機離境。勞頓等英國7名國會議員，因為散布有關「侵犯新疆人權問題的謊言和不實消息」，2021遭中國政府制裁，而吉布地與中國關係密切。

目前擔任英國下議院內政特別委員會副主席的資深後座議員勞頓，是在4月8日抵達吉布地進行24小時訪問，包括會見英國住吉布地大使。勞頓對《每日電訊報》指出，他認為吉布地當局對他的「恐嚇」性拘留和驅逐出境，是他批評中國政權的「直接後果」。

勞頓認為，這只是過去3年7名被制裁議員遭受恐嚇的最新例子。

吉布地已獲得中國數十億美元的投資，包括1座新體育場、醫院、1座造價10億美元的發射場，以及1個設有製造和倉儲設施的自由貿易區。中國在吉布地設置的軍事基地也在2017年啟用。

勞頓表示，他已向副外交大臣米切爾（Andrew Mitchell）提出了這個問題，並透過外交部致函吉布地駐英國大使，對這種「可恥」的行為提出抗議。

勞頓對《每日電訊報》指出：「當我透露自己是英國議員，我的護照被檢查時，事情就急轉直下。」

勞頓指出，他在沒有任何解釋的情況下在入境大廳被關押了1個小時，隨後被帶到1個拘留室，在那裡他被單獨關押了3個小時。即將在下次大選中辭去議員職務的勞頓說：「他們沒有給我任何理由。我一直問：為什麼？」他們無法告訴我，「簡而言之，在1個非常陌生的國家，這是1次非常令人恐懼和非常孤獨的經歷」。

中國駐英國大使館發言人表示，這些指控「毫無根據」，並稱其為「捏造的、誹謗性的言論，企圖抹黑中國、毒化中英關係」。

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