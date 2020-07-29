政治追殺 港大開除戴耀廷

小檔案／「佔中領袖」戴耀廷

2020-07-29 05:30:00

別有「疫」圖？ 港立法會選舉擬延1年

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港民主派以拿下過半數議席「35+」為目標的立法會選舉，原訂九月六日上場，但香港媒體廿八日報導，港府將以武漢肺炎疫情嚴重為由，決定延後一年選舉，預料會在八月初宣布。在港府尚未正式出招前，推動「35+」的香港大學法律系副教授戴耀廷卻在當日先面臨港大校務委員會即時解除終身教職的命運。他透過臉書指控，此決定乃「大學以外的勢力透過它的代理人作出」，「標誌香港學術自由的終結」。

佔中領袖的教職為終身職

戴耀廷也是六年前推動特首真普選「佔領中環」運動的關鍵人物，去年四月為此惹上「串謀犯公眾妨擾罪」、「煽惑他人犯公眾妨擾罪」判囚十六個月。雖全案保釋上訴中，但港大檢討教師去留的程序機制卻在親當局建制派人士持續鼓譟下啟動，「探討充分解僱理由委員會」年初召開，廿八日終於由校委會以十八票對兩票通過作收。

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港大教務委員會月初曾提交報告，指根據「香港大學條例」，校委會須有「好的因由」才可終止教師聘任，而戴耀廷被定罪屬行為不當，並不構成充分解僱理由。但教委會的報告並不被港大最高權力機構校委會接受。前一天也上書要求保留戴耀廷教職的港大學生會，會長葉芷琳對校委會的解僱決定表示強烈譴責及極度不滿，將發起連署抗議。

但中聯辦廿八日晚間發表聲明，讚揚港大校委會的決定是「懲惡揚善、順應民心的正義之舉」，戴耀廷是咎由自取，把他逐出校園可淨化教學環境。

依「香港大學條例」，戴耀廷有權向兼任港大校監的特首林鄭月娥上訴，亦即翻盤機會渺茫。港大前校委暨政治與公共行政學系教授陳祖為指出，校委會主席「李國章完成其政治任務，戴耀廷成為公民抗命的殉道者，港大賠上了自己的聲譽，在國際學術界將抬不起頭。這一天，將成為港大歷史無法洗脫的重大污點。」

浸大講師邵家臻 也不被續聘

就在戴耀廷遭即時解僱的前一天，曾積極參與「佔中」的泛民主派立法會議員暨香港浸會大學社會工作系講師邵家臻，已先接獲浸大下學年不續聘通知。邵家臻透過聲明表示，他多次對外公開呼籲「停止白色恐怖行為」，對於在沒有任何理由下不獲續約，感到不受尊重與痛心，但也重申去年四月因「佔中」被判刑前所言，「就算殺了公雞，也阻不了天亮」。

鑑於香港面臨武漢肺炎疫情嚴重反撲，多家港媒廿八日報導，港府已決定延後九月的立法會選舉一年。由於七月三十一日選舉提名結束，八月四日候選人號次抽籤，因此港府可能在八月三日正式公布；港府也將提請人大決議，讓本屆立法會自動延長一年。

香港「佔領中環」運動的推動者戴耀廷廿八日遭香港大學解除終身教職。（路透檔案照）

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